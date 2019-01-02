FİNANS

İtalyan 10 yıllık devlet tahvilleri faizi 3,5 ayın düşüğünde

FİNANS HABERLERİ  | 02.01.2019 13:34 | Son Güncelleme

İtalyan 10 yıllık devlet tahvilleri faizi 3,5 ayın düşüğünde

BERLİN (AA) - İtalyan Temsilciler Meclisi’nin Avrupa Birliği (AB) ile gerginliğe neden olan 2019 bütçesinin revize edilmiş halini onaylamasının ardından ülkenin 10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 2,702’e düşerek, 2018 yılının eylül ayının ortasından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Bütçe açığını yüzde 2,4’ten 2,04’e çekerek revize eden İtalya hükümetinin 2019 bütçesi, İtalya Temsilciler Meclisi’nde pazar günü 228 "hayır" a karşı 327 "evet"le onaylandı.

Bugün ülkenin 10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 2,702’e düşerek, 2018 yılının eylül ayının ortasından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Öte yandan, Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi 6 baz puan gerileyerek yüzde 0.17 ile Nisan 2017’den beri en düşük seviyesini gördükten sonra 0,183 puana çıktı.

Alman tahvillerinin gerilemesinin bu yıl küresel büyüme görünümünün sıkıntılı olacağına yönelik tahminler ve borsaların zayıf seyretmesinden sonra gelmesi ise dikkati çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bütçe italya tahvilleri

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