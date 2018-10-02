FİNANS

İtalyan 10 yıllık devlet tahvilleri faizi 55 ayın zirvesinde

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 12:58 | Son Güncelleme

İtalya’da 2 yıllık tahvillerin faizi yüzde 1,56’ya ulaşırken, 5 yıllık tahviller 2,79’a yükseldi - Ülkenin 10 yıllık bonosunda getiri yüzde 3,44'ü geçerek, 2014'ün mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı - Benzer vadeli Almanya tahvilleriyle faiz farkı 296 baz puanı aşarak, son beş yılın zirvesine yaklaştı

BERLİN (AA) – İtalyan hükümetinin, gelecek üç yıla ilişkin piyasa beklentilerinin üzerinde bir bütçe üzerinde anlaşmasından sonra, 10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 3,44'ü geçerek, 2014 yılının mart ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

İtalya'nın 2 yıllık hazine tahvilleri faizi (BTPs) 54 baz puan artarken, 5 yıllık tahviller 64 baz puan yükseldi. Ülkede 2 yıllık tahvillerin faizi yüzde 1,56’ya ulaşırken, 5 yıllık tahvillerde 2,79’a ulaştı.

10 yıllık bonoda getiri yüzde 3,44 geçerek, 2014 yılının nisan ayından bu yana en yüksek seviyeyi yakaladı. Benzer vadeli Almanya tahvilleriyle faiz farkı 296 baz puanı aşarak, son beş yılın zirvesine yaklaştı. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 0,44 düşerek, iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Geçen hafta, İtalya’da popülist koalisyon hükümeti kamu harcamalarında artışa gitme konusunda anlaşarak, gelecek üç yıl için bütçe açığı hedefini yüzde 2,4 olarak açıklamıştı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde açıklanan bütçe açığı hedefi, hem piyasa hem de Avro bölgesinde endişeye yol açmıştı. AB Komisyonu, mevcut haliyle İtalya'nın gelecek yıllara ilişkin bütçe taslağının AB kurallarına aykırı olduğunu duyurmuştu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker da dün yaptığı yazılı açıklamada, İtalya hükümetine bütçesi konusunda uyarılarda bulunarak AB'nin avro projesini riske atmamak için İtalya’ya “ödünsüz” olması gerektiğini belirtmişti.

Yunanistan’dan sonra AB’de milli gelire göre en fazla kamu borcu bulunan ülkenin borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekiyor. Yunanistan’ın kamu borcu gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 180’ine denk gelirken, bu oran İtalya’da yüzde 130 seviyelerinde.

İtalya'nın, 2019 bütçe taslağını ise 15 Ekim tarihine kadar AB Komisyonu'na sunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
devlet tahvili İtalya

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