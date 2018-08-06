FİNANS

İtalyan Floating Life yat bakım hizmetleri için Marmaris'i seçti

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 16:59 | Son Güncelleme

Süper lüks yatların yönetim, kiralama ve satışını yapan İsviçre merkezli İtalyan Floating Life International, yat kiralama, bakım ve onarım işleri için Marmaris'te faaliyet gösteren bir Türk firması ile ortaklık kurdu - Floating Life Üst Yöneticisi Andrea Pezzini: - "Marmaris, Avrupa'da bakım onarım konusunda pek bilinmiyor. Marmaris'i bu alanda Avrupa ve dünyaya tanıtmak istiyoruz"

Süper lüks yatların yönetim, kiralama ve satışını yapan İsviçre merkezli İtalyan Floating Life International, yat kiralama, bakım ve onarım işleri için Marmaris'te yerleşik bir Türk firması ile ortaklık kurdu.

Floating Life Üst Yöneticisi Andrea Pezzini, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk deniz turizmindeki olumlu gelişmeler ve yat bakım ve onarım koşullarının daha avantajlı olması nedeniyle rotalarını İspanya'dan Türkiye'ye çevirdiklerini söyledi.

Birkaç yıl önce bakım ve onarımlarını yaptırmak üzere Marmaris'e yat getirdiklerini belirten Pezzini, şöyle konuştu:

"O zaman Marmaris'ten çok memnun kalmıştım. Marmaris, Avrupa'da bakım onarım konusunda pek bilinmiyor. Marmaris'i bu alanda Avrupa ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Ege sahillerinde yaz uzun sürüyor. Sahiller, koylar çok güzel. Akdeniz ve Ege'de uzun süren bir yaz dönemi ve bu kadar koşulların uygun olduğu başka bir ülke yok. İspanya'ya birkaç yıl içinde birçok yat götürdük ama artık Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Türkiye'ye her geldiğimde çok hoş karşılandım. Çok fazla ülke gezdim ama böyle maviyle yeşilin buluştuğu başka bir ülke görmedim. Türkiye'yi iyi bilen bir ekiple iş yapmak bize ayrı bir tecrübe katacak."

Floating Life ile ortaklık kuran Ino Yachting'in Üst Yöneticisi Mustafa Yoldaş da İsviçre ve İtalya'da isim yapmış, alanının en iyilerinden bir şirketin tecrübelerinden faydalanmanın ve birlikte çalışmanın kendileri için güzel bir tecrübe olacağını ifade etti.

Ino Yachting ortaklarından Hasan Aslan Tütüncü de yapacakları iş birliğiyle yat sektöründe kazandıkları tecrübeleri uluslararası boyuta taşımış olacaklarını söyledi.

PARTNEROnu kimse tanıyamıyor! Son halini gören...Onu kimse tanıyamıyor! Son halini gören...
Samsun'da işten çıkarılan market zinciri çalışanları eylem yaptıSamsun'da işten çıkarılan market zinciri çalışanları eylem yaptı
CHP'li Kani Beko: 2.5 milyon genç eğitim ve istihdamda yokCHP'li Kani Beko: 2.5 milyon genç eğitim ve istihdamda yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bakım onarım charter Floating Life Floating Life CEO'su Pezzini ispanya İsviçre İtalya marmaris Mega yat muğla

En Çok Okunan Haberler

Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Altın hesapları rekora doymuyor

Altın hesapları rekora doymuyor

Kamuya 67 bin yeni personel alınacak! (Hangi kurum kaç kişi alacak?)

Kamuya 67 bin yeni personel alınacak! (Hangi kurum kaç kişi alacak?)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Diğer Haberler
Samsun'da işten çıkarılan market zinciri çalışanları eylem yaptı

Samsun'da işten çıkarılan market zinciri çalışanları eylem yaptı

CHP'li Kani Beko: 2.5 milyon genç eğitim ve istihdamda yok

CHP'li Kani Beko: 2.5 milyon genç eğitim ve istihdamda yok

SHURA: Elektrik şebekemiz 60 GW rüzgar ve güneş enerjisini kaldırabilir

SHURA: Elektrik şebekemiz 60 GW rüzgar ve güneş enerjisini kaldırabilir

SÖYLEŞİ - PepsiCo: 2020 hedefimiz kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmak

SÖYLEŞİ - PepsiCo: 2020 hedefimiz kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmak

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,744 lira oldu

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,744 lira oldu

Viaport Asia’da 15 marka ikinci mağazasını açtı

Viaport Asia’da 15 marka ikinci mağazasını açtı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.