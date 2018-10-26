FİNANS

İtalyan iş dünyasından Türkiye ekonomisine güven vurgusu

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 11:15 | Son Güncelleme

İtalyan Ticaret Odası Başkanı Livio Manzini: - "İtalyan iş dünyası için Türk ekonomisinin potansiyeli, güvenilirliği konusunda bir tereddüt yoktur" - "Geçmiş hikayeye bakarsak biz İtalyan Ticaret Odası olarak 1885 yılından bu yana bu ülkede isek ve iki ülke arasındaki bu köprü vazifesini görüyorsak bu güven konusunda zaten kendi başına bir cevap olacaktır."

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - İtalyan Ticaret Odası Başkanı Livio Manzini, İtalyan iş dünyası için Türk ekonomisinin potansiyeli ve güvenilirliği konusunda bir tereddüt olmadığını söyledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Manzini, "Türkiye ve İtalya arasındaki ekonomik ilişkiler o kadar geriye gidiyor ki, İtalyan firmaları ve İtalyan iş dünyası için Türkiye piyasasına karşı bir güven sarsılması söz konusu değildir." dedi.

Finansal piyasalardan dolayı kısa vadede sıkıntılar olabileceğini ancak İtalyan iş dünyası için Türk ekonomisinin potansiyeli, güvenilirliği konusunda bir tereddüt olmadığını ifade eden Manzini, bu kısa vadeli sıkıntıların kısa vadede aşılacağı ümidini taşıdıklarını aktardı.

Manzini, "Geçmiş hikayeye bakarsak biz İtalyan Ticaret Odası olarak 1885 yılından bu yana bu ülkede isek ve iki ülke arasındaki bu köprü vazifesini görüyorsak bu güven konusunda zaten kendi başına bir cevap olacaktır." açıklamasında bulundu.

İki ekonominin birbirini çok iyi tamamladığını aktaran Manzini, "Türkiye ihtiyacı olan teknolojinin bir çoğunu İtalya'da bulabilir. Türkiye aynı zamanda büyük bir piyasadır. Türkiye belli bir bölgenin de lideridir. Beraber çalışılamayacak bir sektör yok." ifadelerini kullandı.

Eskiden beri otomotiv, turizm gıdanın iki ülkenin işbirliği yaptığı önde gelen sektörlerden olduğunu anımsatan Manzini, şu anda Türkiye'de tekne yapımının bile çok önemli bir sektör olduğunu vurguladı. Manzini, İtalya ve Türkiye'nin savunma, enerji gibi yeni sektörlerde de birbirini tamamlayan ekonomiler olarak bahsedilebileceğini kaydetti.

- "Türkiye'de iş yapmak kolay"

Manzini, Türkiye'de iş yapmanın kolay olduğunu, herhangi bir sınırlandırma ya da yabancı sermayeye koyulan bir engel olmadığını belirtti.

Manzini, "Türkiye'de serbest piyasa ekonomisinin kuralları savunulduğu ve devam ettiği sürece iş yapmak nispeten kolay. İş yapma kolaylığı açısından Türkiye dünya sıralamasında üst düzeydedir. Engel yok piyasa herkese açık. O bakımdan 'Gelin" demek lazım keza Türkler için de İtalya'da herhangi bir sınır ve engel yok. Bu ekonomik ilişkilerin iki yönlü bir yön olduğunu biz unutmuyoruz. Hiç kimsenin unutmaması lazım. Dengeli olması lazım. İtalya ve Türkiye arasında da gitgide daha dengeli bir ilişki söz konusu." değerlendirmelerinde bulundu.

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İtalyan Ticaret Odası Livio Manzini

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