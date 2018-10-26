İtalyan iş dünyasından Türkiye ekonomisine güven vurgusu

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - İtalyan Ticaret Odası Başkanı Livio Manzini, İtalyan iş dünyası için Türk ekonomisinin potansiyeli ve güvenilirliği konusunda bir tereddüt olmadığını söyledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Manzini, "Türkiye ve İtalya arasındaki ekonomik ilişkiler o kadar geriye gidiyor ki, İtalyan firmaları ve İtalyan iş dünyası için Türkiye piyasasına karşı bir güven sarsılması söz konusu değildir." dedi.

Finansal piyasalardan dolayı kısa vadede sıkıntılar olabileceğini ancak İtalyan iş dünyası için Türk ekonomisinin potansiyeli, güvenilirliği konusunda bir tereddüt olmadığını ifade eden Manzini, bu kısa vadeli sıkıntıların kısa vadede aşılacağı ümidini taşıdıklarını aktardı.

Manzini, "Geçmiş hikayeye bakarsak biz İtalyan Ticaret Odası olarak 1885 yılından bu yana bu ülkede isek ve iki ülke arasındaki bu köprü vazifesini görüyorsak bu güven konusunda zaten kendi başına bir cevap olacaktır." açıklamasında bulundu.

İki ekonominin birbirini çok iyi tamamladığını aktaran Manzini, "Türkiye ihtiyacı olan teknolojinin bir çoğunu İtalya'da bulabilir. Türkiye aynı zamanda büyük bir piyasadır. Türkiye belli bir bölgenin de lideridir. Beraber çalışılamayacak bir sektör yok." ifadelerini kullandı.