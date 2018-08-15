İtalyan şirketinden Türkiye'ye destek çağrısı

İtalyan entegre tesis yönetimi firması Manutencoop'un (yeni ismiyle Rekeep) Başkanı Claudio Levorato, Avrupalı ülkelerin Türkiye'ye destek olmaması durumunda, yerlerinin başka milletler tarafından alınması kaçınılmaz olacağını, bu ülkeye yatırım yapan şirketlerin çabalarını teşvik etmek gerektiğini söyledi.

İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere Della Sera’nın ülkenin endüstri kenti Bologna'da yayımlanan yerel baskısındaki haberde, 80 yıllık entegre tesis yönetimi operatörü Rekeep'in Başkanı Claudio Levorato’nun Türkiye’ye ekonomik destek çağrısına yer verildi.

Türkiye'deki ekonomik durumun, İtalyan sanayi bölgesi olarak anılan Emilia-Romagna'yı da etkilediğinin belirtildiği haberde, bölgede Türkiye ile ticaret ilişkisi bulunan yüzlerce şirket bulunduğuna işaret edildi.

İtalyan Sanayicileri Konfederasyonu Başkanı Vincenzo Boccia'nın iş dünyasının şu anki İtalyan hükümetinin eylemleri nedeniyle zaten gergin ve hayal kırıklığına uğramış olduğu şeklindeki açıklamasının hatırlatıldığı haberde, böyle bir ortamda bölgeden Türkiye'ye yapılan yaklaşık 1,1 milyar avro değerindeki ihracatın risk altında olduğu bildirildi.