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İtalyan Ticaret Odası Derneği, Kocaeli'de temsilcilik açtı

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

Türkiye'de 600'ün üzerinde üyesi bulunan İstanbul merkezli dernek, ikinci temsilciliğini Kocaeli'de açtı - Dernek Başkanı Livio Manzini: - "İtalya'dan Türkiye'ye gelip yatırım yapmak isteyen firmaların belki gelip bakacakları ilk yerlerden biri Kocaeli olacaktır" - "Burada gelişen bir piyasa var, dolayısıyla 'Türkiye'de yatırım yapılır mı, yapılmaz mı?' sorusunun bile sorulmaması lazım"

KOCAELİ (AA) - Türkiye'de 600'ün üzerinde üyesi bulunan İstanbul merkezli İtalyan Ticaret Odası Derneği, ikinci temsilciliğini sanayi kenti Kocaeli'de açtı.

Kocaeli Sanayi Odası ile dernek yetkilileri arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, hayata geçirilen İtalyan Ticaret Odası Derneği Kocaeli Temsilciliği ofisi törenle hizmete girdi.

Törene, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve İtalyan Ticaret Odası Derneği Başkanı Livio Manzini katıldı.

Manzini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'deki İtalya'yla ilgisi olan şirketleri derneğe davet ettiklerini belirterek, şu anda üye sayılarının 600'ün üzerinde olduğunu söyledi.

Hedeflerinin İtalya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Manzini, şöyle konuştu:

"Dernek olarak İtalya'da iş yapmak isteyen Türk firmalarıyla Türkiye'de iş yapmak isteyen İtalyan firmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. 'B2B' aktivitelerimiz oldukça kuvvetli. Yani İtalya'dan Türkiye'ye iş yapmak isteyen firmalar geldiğinde onlarla beraber çalışabilecek firmaları buluyoruz. Toplantılar organize ediyoruz. Keza Türkiye'den ürettikleri ürünleri satmak için İtalya'daki fuarlara katılmak isteyen firmalara yardımcı oluyoruz."

- "Türkiye'nin en sanayileşmiş ili Kocaeli"

Manzini, Türkiye ile İtalya arasında 20 milyar dolarlık kuvvetli ve dengeli bir ticaret hacmi olduğunu belirterek, Türk firmalarının İtalyan firmalarının tedarik zincirlerinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin en sanayileşmiş ilinin Kocaeli olduğuna işaret eden Manzini, şöyle devam etti:

"Kişi başına düşen gelir en yüksek il Kocaeli. Kocaeli'de önemli bir yabancı yatırım var. Kocaeli'de 30'a yakın İtalyan firması iş yapıyor. Yatırımları başka ülkeler üzerinden yapan firmaları eklersek herhalde bu sayı Almanya'dan sonra ikinci sırada. Bu bakımdan Kocaeli'de bir temsilciliğimizin olması gerekiyordu. İtalya'dan Türkiye'ye gelip yatırım yapmak isteyen firmaların belki gelip bakacakları ilk yerlerden biri Kocaeli olacaktır."

- "Türkiye'nin bir potansiyeli var"

Türkiye'de yatırım yapma açısından ekonomideki kısa vadeli iniş-çıkışların o kadar önemli olmadığını vurgulayan Manzini, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bir potansiyeli var. Benim mesela sektörüm ambalaj sektörüdür. Ambalaj deyince tüketime bakıyoruz. Ev bakımı, kişisel bakım, gıda gibi ürünlere hitap ediyoruz ve orada kişi başına düşen tüketim miktarlarını Avrupa'daki ülkelerle kıyasladığımız zaman daha çok kat edeceğimiz bir yol var, artı nüfus artışı var. Burada gelişen bir piyasa var, halen tüketime baktığımız zaman ortalama çok daha yüksek bir noktaya gidecek. Dolayısıyla 'Türkiye'de yatırım yapılır mı, yapılmaz mı?' sorusunun bile sorulmaması lazım."

Manzini, İtalya'nın Almanya'dan sonra Avrupa'nın en büyük sanayi ülkesi olduğunu ifade ederek, marka yaratmaya özen gösterip İtalyan firmalarının tedarik ve değer zincirinden daha fazla pay alınabileceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Livio Manzini

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