FİNANS

İtalyan Ticaret Odası’ndan Kastamonu Entegre’ye yatırım ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 14:33 | Son Güncelleme

Hayat Holding’in global ölçekte faaliyet gösteren iki büyük grubundan biri olan Kastamonu Entegre, İtalyan Ticaret Odası’nın düzenlediği yeni yıl gala gecesinde “İtalya’daki En Büyük İki Türk Yatırımcı”dan biri olarak ödüllendirildi.

İtalyan Ticaret Odası’ndan Kastamonu Entegre’ye yatırım ödülü

İstanbul, 24 Aralık (DHA) - Hayat Holding’in global ölçekte faaliyet gösteren iki büyük grubundan biri olan Kastamonu Entegre, İtalyan Ticaret Odası’nın düzenlediği yeni yıl gala gecesinde “İtalya’daki En Büyük İki Türk Yatırımcı”dan biri olarak ödüllendirildi.
İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, İtalyan Ticaret Odası Başkanı Livio Manzini, İtalyan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Demet Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede ödül, Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız’a takdim edildi.
İtalya’nın üçüncü büyük yonga levha üreticisi Gruppo Trombini’yi geçen yıl satın alarak üretim haritasını genişleten Kastamonu Entegre, yaptığı bu yatırımla birlikte “İtalya’daki En Büyük İki Türk Yatırımcı”dan biri oldu. Türkiye ve İtalya arasında ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesi için, 130 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren İtalyan Ticaret Odası’nın verdiği ödül, Pera Palace’da İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, İtalyan Ticaret Odası Başkanı Livio Manzini ve eşi Giovanna Manzini, İtalyan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Demet Sabancı’nın ev sahipliğindeki gala gecesinde verildi.
İtalya’daki tesislere ilk etapta 180 milyon dolar tutarında yatırım yaptıklarını belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, ikinci etap tamamlandıktan sonra toplamda yıllık 800 bin metreküp kapasiteye sahip tesisleri devreye girdiğinde İtalya’da yüzde 20 pazar payı hedeflediklerinin altını çizdi. Bu tesislerde yüzde 100 geri dönüşümlü hammadde kullanarak, başta İtalya olmak üzere Avrupa mobilya sektörüne yönelik ham ve melamin kaplı yonga levha üretimi yapacaklarını belirten Yıldız, yeni yatırımlarla birlikte yurt dışındaki yatırım tutarının 1 milyar doları aştığını ve 2019 yılında yurt dışı pazarlarda büyümeye odaklandıklarını söyledi ve ekledi:
“Bu yatırımla İtalya’ya halen başka ülkelerden ithal edilen ve mobilya endüstrisi tarafından tüketilen 800 bin metreküp ham ve melamin kaplı yonga levhayı Kastamonu Italia tarafından ikame ederek, İtalyan ağaç bazlı panel sektörüne ve ekonomisine de katkıda bulunmuş olacağız. Ürünlerin yerel olarak üretilmesi, ekolojik ayak izini azaltmanın yanı sıra İtalya'daki geri dönüşümlü ahşap ürünlerin kullanımını da artıracak.” (Fotoğraflı)

İtalyan Ticaret Odası’ndan Kastamonu Entegre’ye yatırım ödülüİtalyan Ticaret Odası’ndan Kastamonu Entegre’ye yatırım ödülü

Alkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktıAlkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktı
Makina İmalatçıları Birliği'nden WIN Eurasia'ya destekMakina İmalatçıları Birliği'nden WIN Eurasia'ya destek
Akbank/Binbaşgil: Geleceğe ümitle bakıyoruz, ekonomide zor günler geride kaldıAkbank/Binbaşgil: Geleceğe ümitle bakıyoruz, ekonomide zor günler geride kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Petrol fiyatları yükselecek

Petrol fiyatları yükselecek

Bakan Berat Albayrak'tan KOBİ'lere yönelik önemli açıklama

Bakan Berat Albayrak'tan KOBİ'lere yönelik önemli açıklama

2019'da altın fiyatları düşecek mi?

2019'da altın fiyatları düşecek mi?

TBM: Kartlardaki puanlarınızı yıl sonuna kadar kullanın

TBM: Kartlardaki puanlarınızı yıl sonuna kadar kullanın

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Makina İmalatçıları Birliği'nden WIN Eurasia'ya destek

Makina İmalatçıları Birliği'nden WIN Eurasia'ya destek

Akbank/Binbaşgil: Geleceğe ümitle bakıyoruz, ekonomide zor günler geride kaldı

Akbank/Binbaşgil: Geleceğe ümitle bakıyoruz, ekonomide zor günler geride kaldı

Ekonomist Mahfi Eğilmez: 2019'da dış kaynak bulmak zorlaşacak

Ekonomist Mahfi Eğilmez: 2019'da dış kaynak bulmak zorlaşacak

“Okul Liderliği Sertifika Programı” başlıyor

“Okul Liderliği Sertifika Programı” başlıyor

Alarko Malatya'daki hidroelektrik santralini devretti

Alarko Malatya'daki hidroelektrik santralini devretti

Sanayinin 2017’de üretimden satışları yüzde 28.41 arttı

Sanayinin 2017’de üretimden satışları yüzde 28.41 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.