İtalya'nın bütçe açığı, AB'de sorun olmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Capital Economics Kıdemli Avrupa Ekonomisti Jack Allen, İtalya'nın bütçe açığından dolayı Avrupa Birliği (AB) ile İtalya arasındaki tansiyonun tekrar yükselebileceğine dair belirgin bir risk olduğunu söyledi.

AB'nin ekonomik tahminlerine göre, İtalya ve AB arasında tekrar bir gerilim ortaya çıkabilir. AB, ekonomik projeksiyonlarında, İtalya'nın bütçe açığının bu yıl yüzde 2,5'e, 2020 yılında da yüzde 3,5'e çıkacağı öngörüsünde bulundu. İtalya'nın bütçe açığı, geçen yılın sonunda da AB ve İtalya arasında gerilime neden olmuştu.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ının altında olması gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor.

AB'nin tahminleri göz önünde bulundurulduğunda, İtalya'nın AB'nin kurallarını çiğneyebileceğine dair yorumlar da söz konusu olabiliyor. AB'nin 2019 projeksiyonlarına göre, İtalya, AB ülkeleri içinde bu yıl en yavaş büyüyen ülke olacak.