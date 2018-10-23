LÜKSEMBURG (AA) - Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) Başkanı Klaus Regling, "İtalya'nın bütçe planlarından kaygı duyuyoruz. İtalya'nın vereceği bütçe planı, AB mali çerçevesiyle uyumlu değil." dedi.

Regling, finansman sorunu yaşayan Avro Bölgesi ülkelerine gerekli mali desteği sağlamak üzere kurulan ESM'nin Lüksemburg'daki merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Regling, İtalya'nın gelecek yıl vermeyi planladığı bütçe açığına ilişkin, "İtalya'nın bütçe planlarından kaygı duyuyoruz. İtalya'nın vereceği bütçe planı, AB mali çerçevesiyle uyumlu değil. AB Komisyonu bu konu hakkında karar verecek. İtalya, bir sonraki Yunanistan değil. Bu nedenle panik yapacak bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Mevcut durumda İtalya'nın kamu borcu oranının, AB üyesi ülkeler arasında Yunanistan'dan sonra ikinci en yüksek sırada yer aldığına dikkati çeken Regling, İtalya'da artmakta olan faiz oranlarının, etkisini gelecek yıllarda göstereceğini kaydetti.

İtalya ekonomisinden kaynaklı bir riskin "bulaşıcı" etkisi olmasını beklemediğini ifade eden Regling, Avro Bölgesi ekonomilerinin geçmişe kıyasla daha sağlam bir noktada olduğunu vurguladı.