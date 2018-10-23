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"İtalya'nın bütçe planlarından kaygı duyuyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 15:48 | Son Güncelleme

ESM Başkanı Klaus Regling: - "İtalya'nın bütçe planlarından kaygı duyuyoruz. İtalya'nın vereceği bütçe planı, AB mali çerçevesiyle uyumlu değil" - "İtalya, bir sonraki Yunanistan değil"

LÜKSEMBURG (AA) - Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) Başkanı Klaus Regling, "İtalya'nın bütçe planlarından kaygı duyuyoruz. İtalya'nın vereceği bütçe planı, AB mali çerçevesiyle uyumlu değil." dedi.

Regling, finansman sorunu yaşayan Avro Bölgesi ülkelerine gerekli mali desteği sağlamak üzere kurulan ESM'nin Lüksemburg'daki merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Regling, İtalya'nın gelecek yıl vermeyi planladığı bütçe açığına ilişkin, "İtalya'nın bütçe planlarından kaygı duyuyoruz. İtalya'nın vereceği bütçe planı, AB mali çerçevesiyle uyumlu değil. AB Komisyonu bu konu hakkında karar verecek. İtalya, bir sonraki Yunanistan değil. Bu nedenle panik yapacak bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Mevcut durumda İtalya'nın kamu borcu oranının, AB üyesi ülkeler arasında Yunanistan'dan sonra ikinci en yüksek sırada yer aldığına dikkati çeken Regling, İtalya'da artmakta olan faiz oranlarının, etkisini gelecek yıllarda göstereceğini kaydetti.

İtalya ekonomisinden kaynaklı bir riskin "bulaşıcı" etkisi olmasını beklemediğini ifade eden Regling, Avro Bölgesi ekonomilerinin geçmişe kıyasla daha sağlam bir noktada olduğunu vurguladı.

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- İtalya ile AB arasındaki "bütçe" krizi

İtalya'nın gelecek yıl için bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu. Ancak İtalyan hükümeti, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 oranında açık verilmesini kararlaştırmıştı.

Hükümetin 15 Ekim'de AB Komisyonu'na gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için GSYH'ye oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı.

İtalya'nın bu bütçe planına, AB kurumları ve üye ülkelerden olumsuz tepki ve eleştiriler gelmişti.

AB Komisyonu, geçen günlerde İtalyan hükümetine gönderdiği mektupta, "İtalya'nın 2019 bütçe kanununun İstikrar Paktı tarihinde görülmemiş şekilde hedeflerden sapma gösterdiğini ve bunun paktın yükümlülüklerine uyulmamasına yol açtığını" vurgulamıştı.

İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda bulunuyor. İtalya'nın, borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekiyor.

Yunanistan'ın kamu borcu, GSYH'sinin yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran, İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor.

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Avro bölgesi Avrupa İstikrar Mekanizması Bütçe açığı ESM İtalya Klaus Regling Lüksemburg

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