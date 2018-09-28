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İtalya'nın Güney Tyrol bölgesinde yabancıya konut satışı yasaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 17:26 | Son Güncelleme

İtalya'nın Güney Tyrol bölgesinde, İtalyanlar da dâhil olmak üzere bölgede yaşamayan yabancıların bölgeden konut almaları yasaklandı.

İtalya'nın Güney Tyrol bölgesinde yabancıya konut satışı yasaklandı

Sibel Deniz / İstanbul, 28 Eylül (DHA) - İtalya'nın Güney Tyrol bölgesinde, İtalyanlar da dâhil olmak üzere bölgede yaşamayan yabancıların bölgeden konut almaları yasaklandı. Bölgedeki politik liderler, yabancıların emlak alımını kontrol altında tutmaya yönelik yasayı, "vatanı koruma" konusunda görüş birliğine vararak çıkardılar.
Telegraph’ın haberine göre, ülkenin kuzey doğusunda yer alan Bolzano sınırları içindeki Güney Tyrol bölgesinde, emlak fiyatlarını yerel halkın karşılayamayacağı düzeye çıkardığı gerekçesiyle, hem yabancıların hem de çoğunlukla Almanca konuşulan bölge dışında yaşayan İtalyanların bölgede tatil evi almasını yasakladı.
Komisyon Başkan Vekili Richard Theiner de, "Arazi ve yerleşim alanları için bu durmak bilmeden artan talep, yerel halkın makul bir fiyata ev sahibi olabilmesini inanılmaz zorlaştırıyor" dedi.
Yeni yasal düzenlemeye göre, bu bölgede ev alabilmek için ya bölgede çalışıyor olmak, ya da burada en az beş yıl yaşamış olmak gerekiyor. Kaymakam Arno Kompatscher, gazeteye yaptığı açıklamada, bu hamlenin "vatanı korumak için" yapıldığını söyledi.
Diğer yandan, bölgedeki emlakçı ajansları, Komisyon'un aldığı bu karara tepkili. İtalya Emlak Ajansları Federasyonu Başkanı Carlo Perseghin, bu kararın dışarıdan gelen ilgiyi ve İtalya’nın diğer bölgelerini de etkileyeceğini dile getirdi ve ekledi:
"Avrupa’da, tüm sektörlerin tamamıyla serbestleşmesiyle, finansal kaynakların ve insanların serbest dolaşım hakkı var. Bu yeni yasa tam bir delilik. Neden Trento’dan birinin örneğin, Berlin’de ev alma hakkı varken Güney Tyrol’dan yok? Her kim Alto Adige’den tatil evi alırsa alsın, bölgede ikamet edenlere çok şey katan olumlu bir mekanizmayı hareketlendiriyor. Gelecek açık olmakta yatar, kapanıklıkta değil."
Komisyonun yayınladığı bildiriye göre, bu hafta yürürlüğe giren yeni yasadan 25 kasaba ve 26 köy etkileniyor. Yasanın uygulandığından emin olmak için tatil evleri satışlarıyla ilgili denetlemeler düzenli olarak yapılacak.
Gotik kiliseleri, Almanca sokak işaretleri, apple strudel ve viyana şnitzeli dolu restoranlarıyla, Güney Tyrol İtalya’nın "en az İtalyan" bölgesi olarak biliniyor. Avusturya sınırından 70 mil uzakta yer alan Güney Tyrol nüfusunun üçte ikisi Almanca konuşuyor. Bölgede ikamet edenlerin çoğu, bölgenin, 1919’da Avusturya-Macaristan İmparatorluğundan ayrılmasına karşı çıkanların torunlarından oluşuyor.
Venedik'te günlük II Gazzettino’da gazeteci olan Federico Guiglia, bu hareketi Ekim'deki bölgesel seçimlerde oy kazanmak için yapılan bir taktik olarak niteleyerek eleştirdi ve "Bu yasa, yalnızca ziyaret edilebilecek en güzel yerlerin olduğu, yüksek turist yoğunluğu olan belediyelerde uygulanıyor" dedi. (Fotoğraflı)

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