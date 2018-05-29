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"İtalya'nın kaderi finansal piyasaların elinde değil"

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 21:31 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkanı Juncker: - "İtalya'nın kaderi finansal piyasaların elinde değil" - AB Konseyi Başkanı Tusk: - "Bütün AB kurumlarını seçmenlere saygı göstermeye çağırıyorum. Onlara ders vermek için değil, hizmet etmek için varız"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "İtalya'nın kaderi finansal piyasaların elinde değil." ifadesini kullandı.

Juncker, AB Komisyonu Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger'in İtalya hakkında tepki toplayan sözleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Hangi siyasi parti iktidarda olursa olsun İtalya'nın AB'nin kurucu üyelerinden biri olduğuna ve Avrupa entegrasyonuna büyük katkı sağladığına dikkati çeken Juncker, "İtalya'nın kaderi finansal piyasaların elinde değil." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'ya saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Juncker, ülkenin Avrupa yolunda ilerlemeye devam edeceğine inandığını kaydetti.

Juncker, AB Komisyonu'nun İtalya ile karşılıklı saygı çerçevesinde çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da konuyla ilgili, "Bütün AB kurumlarını seçmenlere saygı göstermeye çağırıyorum. Onlara ders vermek için değil, hizmet etmek için varız." açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu Bütçeden Sorumlu Üyesi Oettinger, bir Alman yayın organına, finansal piyasaların İtalyanların sağ ya da soldaki popülist partilere oy vermemeleri konusunda "bir işaret vereceği" açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklama, özellikle İtalya'daki siyasetçiler tarafından sert bir dille eleştirilmiş ve tepki toplamıştı.

Oettinger, daha sonra yaptığı bir açıklamada, her ülkede sağ, sol veya merkez seçmenlerin iradesine saygı duyduğunu belirterek, "İtalyan piyasalarında yaşanan güncel gelişmelerle ile ilgili saygısızlık etmek istemedim ve bunun için özür dilerim." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Birliği finansal piyasalar Günther Oettinger İtalya Jean-Claude Juncker

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