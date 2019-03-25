FİNANS

İtalyanlar Galata için Türkiye'de

FİNANS HABERLERİ  | 25.03.2019 09:17 | Son Güncelleme

University of Parma ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle "International Urban Design Workshop Urban Facade İstanbul Waterfront" başlıklı etkinlik düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un farklı medeniyetlere kucak açmış tarihi ve turistik bölgesi Galata, mimarlık alanında uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, University of Parma ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek "International Urban Design Workshop Urban Facade İstanbul Waterfront" başlıklı etkinliğe başta İtalya olmak üzere yurt dışından çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katılacak.

30 Mart'a kadar sürecek etkinliğe ayrıca Sapienza University of Rome, University of Naples Federico II, Department of Architecture University of Florence, Universita degli Studi Mediterranea di Regio Calabria gibi uluslararası üniversite ve kuruluşlar da destek verecek.

Türkiye'den ve dünyadan katılımcıların takip edeceği etkinliğin çalıştay konusunu ise tarihi kent dokularının yeni binalarla ikame edildiği İstanbul'daki sorunlar oluşturacak.

Atölye etkinliğinde ise Galata ve Beyoğlu sahil bölgelerinin özelinde yaşanan değişimler ve bu değişimin yarattığı kültürel etkiler masaya yatırılacak.

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy kampüsünde düzenlenecek etkinliğe, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de destekleriyle katkı sağlayacak.

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Özyeğin Üniversitesi

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