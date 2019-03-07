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ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı ve Borsası’nda Türkiye’ye büyük ilgi

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 10:05 | Son Güncelleme

Almanya’nın başkenti Berlin’de dün kapılarını ziyaretçilere açan, Türkiye’nin de yer aldığı dünyanın en büyük turizm fuarında ikinci günde Türkiye’ye ilgi daha da arttı.

ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı ve Borsası’nda Türkiye’ye büyük ilgi

Gökhan Artan / Berlin, 7 Mart (DHA) - Almanya’nın başkenti Berlin’de dün kapılarını ziyaretçilere açan, Türkiye’nin de yer aldığı dünyanın en büyük turizm fuarında ikinci günde Türkiye’ye ilgi daha da arttı. Standlarda Türkiye’ye daha çok Alman turistin gelmesine yol açacak görüşmeler yapılırken, yeni iş birliklerine de imza atıldı. Almanlar kur avantajının da Türkiye tatilini çok cazip kıldığını dile getirdiler.

ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı ve Borsası dün ziyaretçilere kapılarını açtı.6-10 Mart tarihleri arasındaki fuara 180’e aşkın ülkeden 1000 satın almacı, 10 bin katılımcı ilgi gösterdi. Türkiye’de 2 bin 200 metrekarelik bir alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB, kentler, turizm acenteleri, otel ve THY’nin standı ile yer aldı. Türkiye standlarına ilk günde olduğu gibi, ikinci günde de ilgi artarak devam etti. Standlarda en çok ilgi Göbeklitepeli ve Truva atlı stantlarına oldu.

Standları ziyaret edenler özellikle Göbeklitepe’nin bire bir kopyası ile bol bol fotoğraf çektirdi. Diğer ülkelerin stantlarına nazaran Türkiye’nin stantlarında yoğunluk dikkat çekerken daha çok Alman vatandaşının Türkiye’ye gelmesine yol açacak yeni iş bağlantıları kuruldu. Almanlar, Türkiye’nin hem tarihi hem turistik güzelliklerinin yanı sıra kur avantajından dolayı da Türkiye’nin tatil yapmak için çok cazip bir ülke olduğunu belirttiler. Diğer ülkelerin standtlarında renkli görüntülere sahne oldu.

TÜRSAB fuardan memnun

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, “Tahmin ettiğimiz gibi buradaki talep gerçekten hissedilir biçimde artıyor” diyerek fuardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bağlıkaya,”Bunun neticesi olarak bizim buradaki ticari ilişkilerimiz, görüşmelerimiz de diğer stantlara nazaran bakıldığında o çerçevede daha yoğun geçiyor. Burada zaten Türkiye’nin alacağı daha yol var. Almanya’da, Orta Avrupa’da çok işimiz var. Buralara aralıksız tempoyu artırarak daha fazla vakit ayırıp daha fazla pazarlama yapmamız gerekiyor” diye konuştu. Almanya-Türkiye arasındaki seferlerle ilgili Bağlıkaya şunları söyledi: “Almanya’dan Türkiye’ye herhangi bir koltuk sıkıntısı yok. Belki de en düzenli havayolu bağlantısın olduğu bir ülke burası Türkiye açısından bakıldığı zaman. Almanya’da tur operatörleri de koltuk ve uçak paylaşımı gibi konularda zaten elektronik olarak çözmüşler”

En çok Antalya’ya geliyorlar

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) tarafından hazırlanan Almanya Turizm Pazar Raporu’na göre Alman vatandaşları daha çok paket turlarla Türkiye’ye seyahat ediyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 25.9 artışla 4 milyon 512 bin Alman Türkiye’ye geldi. Artış trendi bu yılın Ocak ayında da devam etti. Yüzde 17.55 artışla 102 bin Alman vatandaşı Türkiye’yi ziyaret etti. Almanların en çok ziyaret ettiği kentler ise Antalya, İstanbul, İzmir, Muğla olarak sıralanıyor. Antalya’ya 2018 yılında havayolu ile gelen Alman sayısı bir önceki yıla göre yüzde 38 artarak 2 milyon 292 bine ulaşmıştı. İstanbul’a 1 milyon 71 bin, İzmir’e 381 bin, Muğla’ya ise 218 bin Alman geldi. Beş günden uzun süreli tatillerde Türkiye, Almanya vatandaşları için İspanya ve İtalya’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

2017 yılında 148 milyon seyahat gerçekleştirdiler

Alman vatandaşları 2017 yılında toplamda 148 milyon seyahat gerçekleştirdi. Bu seyahatlerin 78.4 milyonluk kısmını 2-5 gün süreli kısa tatiller oluşturdu. Yüzde 26’sı Almanya dışına seyahatlerden meydana geldi. 5 günden uzun tatil sayısı ise 69.6 milyon oldu. Yüzde 72.4’ü ise yurtdışındaki destinasyonlara yönelik yapıldı. 2017 yılında toplam 70.4 milyon yurt dışına tatil amacıyla seyahat gerçekleştirildi.

Hem gecelemeleri hem de harcamaları arttı

Alman vatandaşları Türkiye’de gecelemelerinde artış son dönemde devam ediyor. Almanlar 2018 yılında ortalama 12.5 geceleme ile son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştılar. Türkiye’de ortalama harcamaları ise 832 dolar düzeyine yükseldi.2018 yılında Türkiye’den konut alan Alman sayısı 1866 oldu. (Fotoğraflı)

ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı ve Borsası’nda Türkiye’ye büyük ilgiITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı ve Borsası’nda Türkiye’ye büyük ilgiITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı ve Borsası’nda Türkiye’ye büyük ilgiITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı ve Borsası’nda Türkiye’ye büyük ilgi

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