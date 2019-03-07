ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı ve Borsası’nda Türkiye’ye büyük ilgi

Gökhan Artan / Berlin, 7 Mart (DHA) - Almanya’nın başkenti Berlin’de dün kapılarını ziyaretçilere açan, Türkiye’nin de yer aldığı dünyanın en büyük turizm fuarında ikinci günde Türkiye’ye ilgi daha da arttı. Standlarda Türkiye’ye daha çok Alman turistin gelmesine yol açacak görüşmeler yapılırken, yeni iş birliklerine de imza atıldı. Almanlar kur avantajının da Türkiye tatilini çok cazip kıldığını dile getirdiler.

ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı ve Borsası dün ziyaretçilere kapılarını açtı.6-10 Mart tarihleri arasındaki fuara 180’e aşkın ülkeden 1000 satın almacı, 10 bin katılımcı ilgi gösterdi. Türkiye’de 2 bin 200 metrekarelik bir alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB, kentler, turizm acenteleri, otel ve THY’nin standı ile yer aldı. Türkiye standlarına ilk günde olduğu gibi, ikinci günde de ilgi artarak devam etti. Standlarda en çok ilgi Göbeklitepeli ve Truva atlı stantlarına oldu.

Standları ziyaret edenler özellikle Göbeklitepe’nin bire bir kopyası ile bol bol fotoğraf çektirdi. Diğer ülkelerin stantlarına nazaran Türkiye’nin stantlarında yoğunluk dikkat çekerken daha çok Alman vatandaşının Türkiye’ye gelmesine yol açacak yeni iş bağlantıları kuruldu. Almanlar, Türkiye’nin hem tarihi hem turistik güzelliklerinin yanı sıra kur avantajından dolayı da Türkiye’nin tatil yapmak için çok cazip bir ülke olduğunu belirttiler. Diğer ülkelerin standtlarında renkli görüntülere sahne oldu.