İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, ticaret hacmini artırmak için Rusya'ya gideceklerini belirterek, "Hem ülkemizin hem de İzmir'in, hemen yanı başımızda kişi başına 11 bin dolarlık milli gelire sahip 147 milyonluk Rusya pazarını daha etkin bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor." dedi.

Borsanın haziran ayı meclis toplantısında konuşan Kestelli, gelecek 4 yıl seçimsiz dönemde ekonomi çarkların yeniden sağlıklı bir şeklide dönmesi için sağlıklı adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Her şeye rağmen, sağlam temeller üzerine oturan Türk ekonomisinin ivmeyi yukarı yöne çevirecek güç ve dinamizme sahip olduğuna inandığını dile getiren Kestelli, "Düşen cari açık ve iyi geçen turizm sezonunun da bu sürecin aşılmasına önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ama asıl meselemiz, ekonomimizi kırılganlığı yüksek bir ekonomi olmaktan çıkartan çözümlere odaklanmak olmalı." diye konuştu.

Perşembe günü borsadan bir heyetle Rusya'ya gideceklerini aktaran Kestelli, Rusya'nın hem potansiyeli çok yüksek bir pazar hem de Batı'nın sırtını döndüğü dönemlerde Türkiye'ye hep destek vermiş önemli bir komşu olduğunu vurguladı.