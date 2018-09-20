FİNANS

İthal çeliğe tedbir üreticiyi memnun etti

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan: - "Avrupa Birliği'nin bize karşı aldığı tedbirleri karşılıksız bırakmayacağımızı göstermesi açısından kararı önemli buluyoruz"

ERDAL ÇELİKEL - Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, Ticaret Bakanlığının bazı çelik ürünleri ithalatında yüzde 25 ek mali yükümlülük getiren kararına ilişkin, "Avrupa Birliği'nin (AB) bize karşı aldığı tedbirleri karşılıksız bırakmayacağımızı göstermesi açısından kararı önemli buluyoruz." dedi.

Yayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulama süresinin 200 gün olmasının Avrupa'nın aynı konudaki uygulamalarıyla benzerlik gösterdiğini kaydederek, "Her ne kadar uygulamadan gelişmekte olan ülkeler muaf tutulmuş olsa da üretici ithal tehdidine karşı korunmuş olacaktır." diye konuştu.

Kararı sektör olarak çok olumlu bulduklarını dile getiren Yayan, "AB'nin bize karşı aldığı tedbirleri karşılıksız bırakmayacağımızı göstermesi açısından kararı önemli buluyoruz. Bundan sonra başka ülkelerin benzer uygulamalarını da karşılıksız bırakmayacağımızı vurgulaması açısından alınan karar bizim için değerli." ifadesini kullandı.

Veysel, ek mali yükümlülüğün belirlenen tarife kontenjanlarının aşılması durumunda hayata geçeceğini sözlerine ekledi.

- Ek mali yükümlülüğün kapsamı

Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ kapsamında "yassı mamuller", "çubuklar, teller ve profiller", "demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri", "boru ve içi boş profiller" ile "paslanmaz çelikler"de 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak yüzde 25 ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı.

Söz konusu ürünlerde, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına da karar verildi.

Tebliğle açılacak tarife kontenjanları, yassı mamuller için 3 milyon 117 bin 670 ton, çubuklar, teller ve profiller için 558 bin 534 ton, boru ve içi boş profiller için 273 bin 901 ton, paslanmaz çelikler için 139 bin 934 ton ve demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri için 27 bin 44 ton olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Çelik ithalat Veysel Yayan

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