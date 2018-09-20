İthal çeliğe tedbir üreticiyi memnun etti

ERDAL ÇELİKEL - Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, Ticaret Bakanlığının bazı çelik ürünleri ithalatında yüzde 25 ek mali yükümlülük getiren kararına ilişkin, "Avrupa Birliği'nin (AB) bize karşı aldığı tedbirleri karşılıksız bırakmayacağımızı göstermesi açısından kararı önemli buluyoruz." dedi.

Yayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulama süresinin 200 gün olmasının Avrupa'nın aynı konudaki uygulamalarıyla benzerlik gösterdiğini kaydederek, "Her ne kadar uygulamadan gelişmekte olan ülkeler muaf tutulmuş olsa da üretici ithal tehdidine karşı korunmuş olacaktır." diye konuştu.

Kararı sektör olarak çok olumlu bulduklarını dile getiren Yayan, "AB'nin bize karşı aldığı tedbirleri karşılıksız bırakmayacağımızı göstermesi açısından kararı önemli buluyoruz. Bundan sonra başka ülkelerin benzer uygulamalarını da karşılıksız bırakmayacağımızı vurgulaması açısından alınan karar bizim için değerli." ifadesini kullandı.

Veysel, ek mali yükümlülüğün belirlenen tarife kontenjanlarının aşılması durumunda hayata geçeceğini sözlerine ekledi.