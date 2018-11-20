"İthal et istemiyoruz"

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Tarım ve hayvancılık aslında milli bir meseledir. Çünkü üretken ve tarımsal kalkınmasını gerçekleştirmiş bir Türkiye istiyoruz. Yani ithal et istemiyoruz." dedi.

Vali Memiş, Aziziye ilçesindeki Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda et ve süt üreticileri ile besicilerle bir araya geldi.

Memiş, toplantıda yaptığı konuşmada, Erzurum'un büyükbaş hayvan varlığı açısından Türkiye'de ikinci, küçükbaş hayvan varlığı açısından ise beşinci sırada olduğunu belirtti.

Türkiye’nin en büyük meralarının Erzurum’da olduğuna dikkati çeken Memiş, "Katma değeri yüksek, hayvansal ve tarımsal üretim gerçekleştirmek gerekiyor. Tarım ve hayvancılık aslında milli bir meseledir. Çünkü üretken ve ve tarımsal kalkınmasını gerçekleştirmiş bir Türkiye istiyoruz. Yani ithal et istemiyoruz." diye konuştu.

Memiş, Erzurum'da tarım ve hayvancılık sektörünün öneminden bahsederek, bu alanlarda en iyi olabilmek için neler yapılması ve öncelikli olarak çözebilecek konuların ele alınması gerektiğini vurguladı.