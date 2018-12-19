"İthal ettiğimiz tıbbi cihazın yerli üretimine başladık"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, "Kamudan alınan destekle, ithal ettiğimiz tıbbi bir cihazın bugün tamamen yerli üretimine başladık. Gelecek öngörülerinde hem iç hem de dış piyasada önemli bir pazar hacmine ulaşmayı hedefliyorlar. Üretilen ürünün hem rakip ürünlere karşı daha pratik olması hem de fiyat avantajı hasebiyle firma temsilcilerini tebrik ediyorum." dedi.

Afyonkarahisar'da KOSGEB desteğinden faydalanan Biohenge Ar-Ge İnavasyon firmasını ziyaret eden Uzkurt, burada Total Parenteral Nütrisyon (TPN) ilaç hazırlama sistemini inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Uzkurt, ziyarette yaptığı konuşmada, KOSGEB olarak yeni dönemde KOBİ'leri güçlendirmek, bunların vasıtasıyla teknoloji üretimini tabana yaymak, yerli ve milli üretim konusunda KOBİ'leri teşvik için çok ciddi destek modellerini uygulamaya aldıklarını söyledi.

Bu çerçevede Afyonkarahisar'daki KOBİ'lerin de desteklerden mümkün olduğu kadar yararlanmalarını arzu ettiklerini belirten Uzkurt, şöyle devam etti: