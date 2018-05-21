FİNANS

İthal güneş gözlüklerine 5 yılda 629 milyon dolarlık harcama

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 11:06 | Son Güncelleme

İthal güneş gözlükleri için 2013-2017 döneminde 628 milyon 748 bin 962 dolar ödendi - Söz konusu dönemde en fazla ithalat Çin ve İtalya'dan yapılırken toplam alımın yüzde 93'ü bu ülkelerden gerçekleştirildi - Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Genel Başkanı Turgut Vardi: - "Kaçak ürünler hem ülke ekonomisine hem de insan sağlığına zarar veriyor"

ERDAL ÇELİKEL - Türkiye'nin güneş gözlüğü ithalatı 5 yılda toplam 628 milyon 748 bin 962 doları buldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 2013-2017 döneminde ithal edilen gözlük adedi 34 milyon 243 bin 93 olarak kayıtlara geçti.

En fazla ithalat yapılan yıl 2015 olarak belirlenirken anılan yılda 135 milyon 323 bin 748 dolarlık dış alım yapıldı. Beş yılda gerçekleştirilen toplam ithalat ise 628 milyon 748 bin 962 dolar oldu.

- Plastik camlı gözlükler ilk sırada

Tür bazında değerlendirildiğinde, en fazla ithalatı yapılan gözlükler plastik camdan imal edilenler oldu.

Bu tür gözlükler için 5 yılda toplam 490 milyon 864 bin 237 dolar ödenirken, plastik camlı gözlüklerin toplam gözlük ithalatı içindeki payı yüzde 78 olarak kaydedildi.

- İthalatın yüzde 93'ü Çin ve İtalya'dan

Ülke bazında değerlendirildiğinde ise son 5 yılda Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülke Çin olarak tespit edildi.

Söz konusu ülkeden anılan dönemde 321 milyon 867 bin 229 dolarlık alım gerçekleştirilirken bu tutar, toplam güneş gözlüğü ithalatının yüzde 51,2'sini oluşturdu.

Çin'in ardından en fazla ithalat yapılan ülke ise İtalya olarak belirlendi. İtalya'dan 5 yılda 261 milyon 177 bin 407 dolarlık güneş gözlüğü satın alınırken, bu tutarın toplam ithalat içindeki payı yüzde 41,5 oldu.

Böylece Çin ve İtalya'dan yapılan ithalatın 5 yıldaki toplam payı yüzde 93 olarak hesaplandı.

- Merdiven altı imalat uyarısı

Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Genel Başkanı Turgut Vardi, AA muhabirine, standart dışı üretilmiş ve kaçak güneş gözlüklerinin hem insan sağlığına hem de ülke ekonomisine zarar verdiğini söyledi.

Vardi, "İşportada, cami önlerinde, kahve köşelerinde, spor mağazalarında, marketlerde, alt geçitlerde, garanti belgesiz, UV ışınlarından koruma özelliği bulunmayan güneş gözlükleri halk sağlığı açısından ve ülkemize kayıt dışı sokulması nedeniyle kamu zararı bakımından endişe vericidir." dedi.

Söz konusu ürünlerin göz sağlığına son derece zararlı olduğunu belirten Vardi, ünlü markaların taklitlerinin sahte ve ucuz olmasının yanı sıra satın alan için suç teşkil etmemesi nedeniyle piyasada önemli miktarda kendine yer bulduğunu dile getirdi.

Vardi, çocukların ve gelişme çağındaki gençlerin yaygın olarak kullandığı plastik camlı güneş gözlüklerinin, "çoğunlukla işçilerin gözlerine çapak kaçmasını engelleyen sert plastikten bir ürünmüş" gibi Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine göre ithal edildiğine dikkati çekti.

Güneş gözlüklerinin ithalat denetimlerinin ilgili yönetmeliğe tabi bir ürün olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Ekonomi Bakanlığınca gerçekleştirildiğini vurgulayan Vardi, şunları kaydetti:

"İşin daha ilginç yanı, güneş gözlüklerinin mevzuata göre tehlike sınıfı en düşük olan, az tehlikeli ortamlarda kullanılabilecek Kategori 1 sınıfına girmesidir. Bu bahisle ithalatçının güneş gözlüğü ithal edebilmek için üreticiden veya tedarikçiden almış olduğu beyanı Ekonomi Bakanlığına ibraz etmesi yeterli olmaktadır."

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Para etmeyen erik, üreticiyi mağdur ettiPara etmeyen erik, üreticiyi mağdur etti
FAO: Çirkin meyve ve sebzeleri sevmek, ekonomi ve #SıfırAçlık dünyası için iyiFAO: Çirkin meyve ve sebzeleri sevmek, ekonomi ve #SıfırAçlık dünyası için iyi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözlük ithalat Turgut Vardi

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

AVM’lerin çalışma saatlerinde ramazan ayarına tepki

AVM’lerin çalışma saatlerinde ramazan ayarına tepki

Dolar yeni haftaya rekorla başladı

Dolar yeni haftaya rekorla başladı

Altının gramı 188,6 lira ile rekor kırdı!

Altının gramı 188,6 lira ile rekor kırdı!

Motorinde 32 kuruş benzinde 27 kuruş kur zammı yapılmadı

Motorinde 32 kuruş benzinde 27 kuruş kur zammı yapılmadı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otokar KADEX 2018’e üç araçla katılacak

Otokar KADEX 2018’e üç araçla katılacak

Kilis'te 3 bin 250 kişilik işe, 9 bin 700 başvuru

Kilis'te 3 bin 250 kişilik işe, 9 bin 700 başvuru

Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık yüzde 4.0 arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık yüzde 4.0 arttı

Para etmeyen erik, üreticiyi mağdur etti

Para etmeyen erik, üreticiyi mağdur etti

FAO: Çirkin meyve ve sebzeleri sevmek, ekonomi ve #SıfırAçlık dünyası için iyi

FAO: Çirkin meyve ve sebzeleri sevmek, ekonomi ve #SıfırAçlık dünyası için iyi

Edirne'de 8 saatlik elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiledi

Edirne'de 8 saatlik elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.