İthal güneş gözlüklerine 5 yılda 629 milyon dolarlık harcama

ERDAL ÇELİKEL - Türkiye'nin güneş gözlüğü ithalatı 5 yılda toplam 628 milyon 748 bin 962 doları buldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 2013-2017 döneminde ithal edilen gözlük adedi 34 milyon 243 bin 93 olarak kayıtlara geçti.

En fazla ithalat yapılan yıl 2015 olarak belirlenirken anılan yılda 135 milyon 323 bin 748 dolarlık dış alım yapıldı. Beş yılda gerçekleştirilen toplam ithalat ise 628 milyon 748 bin 962 dolar oldu.

- Plastik camlı gözlükler ilk sırada

Tür bazında değerlendirildiğinde, en fazla ithalatı yapılan gözlükler plastik camdan imal edilenler oldu.

Bu tür gözlükler için 5 yılda toplam 490 milyon 864 bin 237 dolar ödenirken, plastik camlı gözlüklerin toplam gözlük ithalatı içindeki payı yüzde 78 olarak kaydedildi.

- İthalatın yüzde 93'ü Çin ve İtalya'dan

Ülke bazında değerlendirildiğinde ise son 5 yılda Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülke Çin olarak tespit edildi.

Söz konusu ülkeden anılan dönemde 321 milyon 867 bin 229 dolarlık alım gerçekleştirilirken bu tutar, toplam güneş gözlüğü ithalatının yüzde 51,2'sini oluşturdu.