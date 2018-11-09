FİNANS

İthal ham maddenin yüzde 60'ını Ar-Ge sayesinde üretti

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 11:04 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir firma, kurduğu Ar-Ge merkezi sayesinde bebek bezinde kullanılan ithal ham maddenin yüzde 60'ını üretmeye başardı - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçen yıl Ar-Ge merkezi statüsü verilen firmadaki 25 mühendis, ham madde üretiminde dışa bağımlılığı azaltmak için çalışıyor - Fabrika müdürü Ali Çiçek: - "Çocuk bezinin ham maddesinin yüzde 90'ını yurt dışından ithal ediyorduk. Ar-Ge çalışmalarımız sonucu bunu kendimiz üretmeyi başardık ve şu an yüzde 60 ham maddeyi üretebilir durumdayız" - "Sadece ürünü kopyalamıyoruz, çok daha iyi performans sağlayan, kullanıcıya daha fazla avantaj sağlayan özellikleri ön plana çıkarıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te bir firma, kurduğu Ar-Ge merkezi sayesinde bebek bezinde kullanılan ithal ham maddenin yüzde 60'ını üretmeyi başardı.

Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri AŞ'de yaklaşık 4 yıl önce kurulan Ar-Ge merkezinde sürdürülen yeni ürün geliştirme ve iyileştirme çalışmalarıyla firmanın uluslararası rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçen yıl Ar-Ge merkezi statüsü verilen firmadaki 25 mühendis, ham madde üretiminde dışa bağımlılığı azaltmak için çalışıyor.

Fabrika Müdürü Ali Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut ihracat potansiyelini sürdürebilir hale getirmek için belli temellerin olması gerektiğini belirterek, yenilikçi, inovatif ürünler yapma zorunluluğu olduğunu söyledi.

Ar-Ge üzerine 2014 yılında yatırım yapma kararı aldıklarını anlatan Çiçek, hedeflerinin yeni ürün geliştirme ve mevcut ürünün kalitesini artırmak olduğunu kaydetti.

Çiçek, Ar-Ge merkezinde yenilikler yapmak için çalıştıklarını, üniversitelerle de iş birliği içerisinde olduklarını belirterek "Devletin verdiği statü gereği akademisyenler bulunduruyor, konularında uzmanı akademisyenlerle temas kuruyoruz. Kendi bünyemizdeki mühendislere yüksek lisans eğitimi aldırıyoruz. Üniversite sanayi iş birliğiyle ilgili de adımlar atıyoruz." dedi.

- TÜBİTAK projeleri yürütülüyor

Ürettikleri çocuk bezinde kullandıkları bileşenlerin ağırlıklı olarak yurt dışından ithal edildiğini aktaran Çiçek, şu bilgileri verdi:

"Bu alanda ciddi anlamda dışa bağımlılık yaşanıyor. Amaçlarımızdan birisi de çocuk bezinin bileşenlerini burada yapmaktı. Biz de çocuk bezinin ham maddesinin yüzde 90'nın yurt dışından ithal ediyorduk. Ar-Ge çalışmalarımız sonucu bunu kendimiz üretmeyi başardık ve şu an yüzde 60 ham maddeyi üretebilir durumdayız. Bu yüzde 60'lık kısım içerisinde elastik arka kulakçık, yan bant, baskılı dış torba gibi bileşenler yer alıyor. Bunları üretirken aynı zamanda kalitesini de yükseltiyoruz. Bu da Ar-Ge tabanlı çalışıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Yani sadece ürünü kopyalamıyoruz, çok daha iyi performans sağlayan, kullanıcıya daha fazla avantaj sağlayan özellikleri ön plana çıkarıyoruz."

Ar-Ge mühendisi İlker Türkmen de TÜBİTAK projeleri yürüttüklerini ifade ederek, ham madde üretiminden su buharı geçirgenliğine kadar onlarca konuyla ilgili çalıştıklarını ve analizler yaptıklarını anlattı.

Yeni ürün, ürün geliştirme ve iyileştirme üzerine çalışmalar yaptıklarını dile getiren Türkmen, ham madde üretiminde dışa bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine katkı sunmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

PARTNERYumurta kutusuyla yaptı! Sonucu sizi çok şaşırtacak...Yumurta kutusuyla yaptı! Sonucu sizi çok şaşırtacak...
99 Bin 500 liraya Suzuki Vitara fırsatı99 Bin 500 liraya Suzuki Vitara fırsatı
'Hikayesi En Bol' kredi kartının kitabı çıktı'Hikayesi En Bol' kredi kartının kitabı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arge ekonomik katkı lidersan

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak?

İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmirli firma Çorum Boğazkale'de dev maden rezervi buldu

İzmirli firma Çorum Boğazkale'de dev maden rezervi buldu

99 Bin 500 liraya Suzuki Vitara fırsatı

99 Bin 500 liraya Suzuki Vitara fırsatı

'Hikayesi En Bol' kredi kartının kitabı çıktı

'Hikayesi En Bol' kredi kartının kitabı çıktı

'İhracat artınca üretim de kaliteli olacak'

'İhracat artınca üretim de kaliteli olacak'

Ülker’in 3. çeyrek net karı 221.9 milyon liraya ulaştı 

Ülker’in 3. çeyrek net karı 221.9 milyon liraya ulaştı 

Halkbank'ın aktif büyüklüğü 387.3 milyar liraya ulaştı    

Halkbank'ın aktif büyüklüğü 387.3 milyar liraya ulaştı    

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.