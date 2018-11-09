İthal ham maddenin yüzde 60'ını Ar-Ge sayesinde üretti

Çiçek, Ar-Ge merkezinde yenilikler yapmak için çalıştıklarını, üniversitelerle de iş birliği içerisinde olduklarını belirterek "Devletin verdiği statü gereği akademisyenler bulunduruyor, konularında uzmanı akademisyenlerle temas kuruyoruz. Kendi bünyemizdeki mühendislere yüksek lisans eğitimi aldırıyoruz. Üniversite sanayi iş birliğiyle ilgili de adımlar atıyoruz." dedi.

Fabrika Müdürü Ali Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut ihracat potansiyelini sürdürebilir hale getirmek için belli temellerin olması gerektiğini belirterek, yenilikçi, inovatif ürünler yapma zorunluluğu olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçen yıl Ar-Ge merkezi statüsü verilen firmadaki 25 mühendis, ham madde üretiminde dışa bağımlılığı azaltmak için çalışıyor.

- TÜBİTAK projeleri yürütülüyor

Ürettikleri çocuk bezinde kullandıkları bileşenlerin ağırlıklı olarak yurt dışından ithal edildiğini aktaran Çiçek, şu bilgileri verdi:

"Bu alanda ciddi anlamda dışa bağımlılık yaşanıyor. Amaçlarımızdan birisi de çocuk bezinin bileşenlerini burada yapmaktı. Biz de çocuk bezinin ham maddesinin yüzde 90'nın yurt dışından ithal ediyorduk. Ar-Ge çalışmalarımız sonucu bunu kendimiz üretmeyi başardık ve şu an yüzde 60 ham maddeyi üretebilir durumdayız. Bu yüzde 60'lık kısım içerisinde elastik arka kulakçık, yan bant, baskılı dış torba gibi bileşenler yer alıyor. Bunları üretirken aynı zamanda kalitesini de yükseltiyoruz. Bu da Ar-Ge tabanlı çalışıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Yani sadece ürünü kopyalamıyoruz, çok daha iyi performans sağlayan, kullanıcıya daha fazla avantaj sağlayan özellikleri ön plana çıkarıyoruz."

Ar-Ge mühendisi İlker Türkmen de TÜBİTAK projeleri yürüttüklerini ifade ederek, ham madde üretiminden su buharı geçirgenliğine kadar onlarca konuyla ilgili çalıştıklarını ve analizler yaptıklarını anlattı.

Yeni ürün, ürün geliştirme ve iyileştirme üzerine çalışmalar yaptıklarını dile getiren Türkmen, ham madde üretiminde dışa bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine katkı sunmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

