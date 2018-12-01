İthal somon yerine yerli hamsi çağrısı

CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar, yerli balık tüketilmesi çağrısında bulunarak, "Hamsi, istavrit ve sardalya Omega-3 açısından çok zengindir. Kilogramı 80-85 liraya satılan ithal ve kültür balığı somon yerine hamsi gibi yerli balıklarımızı tüketelim." dedi.

Prof. Dr. Atar, AA muhabirine, beslenmede balığın önemini anlattı.

İnsan vücudunun, vitaminler, mineraller ve omega yağ asitleri gibi besin maddelerine ihtiyaç duyduğunu ve bu maddelerin tamamına yakınını sağlayabilen yegane besin kaynağının balık olduğunu belirten Atar, "Vücudun solunum ve sindirim gibi yaşamsal faaliyetlerinin devamlılığını sağlayan balık, bağışıklık sistemini destekleyen ve göz sağlığını koruyan A vitamini, kalsiyumun kemiklere yerleşmesini sağlayan D vitamini ile kanın pıhtılaşmasında görevli K vitamini de içeriyor. Balık bu vitaminlere ek olarak B grubu vitaminleri yönünden de zengin. Ayrıca iyot, selenyum, magnezyum, fosfor ve çinko mineralleri açısından iyi bir kaynak olarak biliniyor." diye konuştu.