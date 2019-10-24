"İthal yazılımcı" önerisi

SEFA ŞENGÜL - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Oğuz Ergin, gelecek yıllarda yazılımın girmediği alanın kalmayacağını belirterek, "Türkiye'nin yazılım geliştirici sayısını artırması için göçmen politikaları gözden geçirilmeli." dedi. Ergin, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2023 Milli Teknoloji Hamlesi'ndeki "500 bin yazılım uzmanı" hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakanlığın söz konusu hedeflerinin yerinde olduğunun altını çizen Ergin, Türkiye'nin yazılım geliştirici sayısını artırması için göçmen politikalarının gözden geçirilmesi ve şirketlerde yabancı yazılımcı çalıştırılmasının kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Ergin, "Nitelikli yazılım geliştirici sayımız 2023'te ancak 250 bini bulacaktır. Ülkemizin 500 bin hedefine ulaşması için önemli sayıda göçmen almamız gerektiği gerçeğini kabul etmeliyiz." diye konuştu. Yazılımcı oranı yüksek olan ülkelerin, çalışanlarını büyük ölçüde göçmenlerle sağladıklarını anlatan Ergin, "Bu alanda son zamanlarda TÜBİTAK'ın hayata geçirdiği 2232 - Uluslararası Lider Araştırmacı Programı olumlu bir gelişme. Ancak bu çaba henüz yeterli değil. Yazılım alanında daha nitelikli yabancı öğrencilerin alınması için Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının yeni bir burs programı tasarlaması gerekiyor. Hatta öğrencilerin okul ücretleri dahil masraflarını karşılayacak bir çerçeve oluşturulmalı. Bu sayede daha nitelikli öğrenciler vakıf ve devlet üniversitelerine yerleşebilir." ifadelerini kullandı.

Ortaya konulan vizyonda en önemli unsurun da nitelikli insan kaynağı olması gerektiğine dikkati çeken Ergin, şunları kaydetti: "Adı yazılım geliştirici olan ancak katma değeri düşük işler çıkaran kişilerle ortaya çıkacak rekabet gücü sınırlı olacaktır. Ülkemizde ilköğretimden başlayarak, özellikle yükseköğretim düzeyinde yazılım geliştiricilerin aldığı eğitimin niteliği gözden geçirilmelidir. Programlama dersleri tüm öğrenciler için ilköğretimden itibaren zorunlu olmalı, üniversite sınavında programlama sorularının sorulduğu ayrı bir sınav oluşturulmalıdır. Böylece eğitim sisteminin topluca bilişim alanına yönlendirilmesi ile yazılım geliştiricilerin sayısı ve niteliği artacak, yazılım geliştirici olmayacak kişilerin bile analitik düşünme yetenekleri genç yaşta gelişecektir." - "Dijital yeteneğin şifresi" Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal da 500 bin yazılım uzmanı hedefini, The Network ve The Boston Consulting Group (BCG) tarafından 180 ülkede 27 bin dijital yetenek ile gerçekleştirdikleri "Dijital Yeteneğin Şifresi" araştırmasının Türkiye sonuçlarıyla değerlendirerek, "Dijital yetenek açığını kapatmanın, kısa vadede dijital becerileri yüksek insan kaynağının Türkiye’ye çekilmesiyle, uzun vadede ise eğitim politikalarında gerekli reformun yapılmasıyla mümkün olacağını düşünüyorum." dedi.