"İthal yazılımcı" önerisi

SEFA ŞENGÜL - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Oğuz Ergin, gelecek yıllarda yazılımın girmediği alanın kalmayacağını belirterek, "Türkiye'nin yazılım geliştirici sayısını artırması için göçmen politikaları gözden geçirilmeli." dedi.
Ergin, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2023 Milli Teknoloji Hamlesi'ndeki "500 bin yazılım uzmanı" hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakanlığın söz konusu hedeflerinin yerinde olduğunun altını çizen Ergin, Türkiye'nin yazılım geliştirici sayısını artırması için göçmen politikalarının gözden geçirilmesi ve şirketlerde yabancı yazılımcı çalıştırılmasının kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Ergin, "Nitelikli yazılım geliştirici sayımız 2023'te ancak 250 bini bulacaktır. Ülkemizin 500 bin hedefine ulaşması için önemli sayıda göçmen almamız gerektiği gerçeğini kabul etmeliyiz." diye konuştu.
Yazılımcı oranı yüksek olan ülkelerin, çalışanlarını büyük ölçüde göçmenlerle sağladıklarını anlatan Ergin, "Bu alanda son zamanlarda TÜBİTAK'ın hayata geçirdiği 2232 - Uluslararası Lider Araştırmacı Programı olumlu bir gelişme. Ancak bu çaba henüz yeterli değil. Yazılım alanında daha nitelikli yabancı öğrencilerin alınması için Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının yeni bir burs programı tasarlaması gerekiyor. Hatta öğrencilerin okul ücretleri dahil masraflarını karşılayacak bir çerçeve oluşturulmalı. Bu sayede daha nitelikli öğrenciler vakıf ve devlet üniversitelerine yerleşebilir." ifadelerini kullandı.
Ortaya konulan vizyonda en önemli unsurun da nitelikli insan kaynağı olması gerektiğine dikkati çeken Ergin, şunları kaydetti:
"Adı yazılım geliştirici olan ancak katma değeri düşük işler çıkaran kişilerle ortaya çıkacak rekabet gücü sınırlı olacaktır. Ülkemizde ilköğretimden başlayarak, özellikle yükseköğretim düzeyinde yazılım geliştiricilerin aldığı eğitimin niteliği gözden geçirilmelidir. Programlama dersleri tüm öğrenciler için ilköğretimden itibaren zorunlu olmalı, üniversite sınavında programlama sorularının sorulduğu ayrı bir sınav oluşturulmalıdır. Böylece eğitim sisteminin topluca bilişim alanına yönlendirilmesi ile yazılım geliştiricilerin sayısı ve niteliği artacak, yazılım geliştirici olmayacak kişilerin bile analitik düşünme yetenekleri genç yaşta gelişecektir."
- "Dijital yeteneğin şifresi"
Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal da 500 bin yazılım uzmanı hedefini, The Network ve The Boston Consulting Group (BCG) tarafından 180 ülkede 27 bin dijital yetenek ile gerçekleştirdikleri "Dijital Yeteneğin Şifresi" araştırmasının Türkiye sonuçlarıyla değerlendirerek, "Dijital yetenek açığını kapatmanın, kısa vadede dijital becerileri yüksek insan kaynağının Türkiye’ye çekilmesiyle, uzun vadede ise eğitim politikalarında gerekli reformun yapılmasıyla mümkün olacağını düşünüyorum." dedi.
Uysal, eylül ayında en çok iş ilanı yayınlayan sektörün bilişim sektörü olduğuna dikkati çekerek, 2010 yılından bugüne bilişim alanında yayınlanan yeni ilan sayısının 3 katına, bu ilanlara yapılan iş başvurularının ise 4 katına çıktığını belirtti. Her ay yayımladıkları istihdam endeksi verilerinde, geçen yılın aynı ayına göre bilişim sektöründeki yeni ilan sayısındaki artışın yüzde 26'yı bulduğuna işaret eden Uysal, bu anlamda bilişim sektörünün en dikkat çekici sektör olduğunu kaydetti.
Fatih Uysal, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dijital yetenek anlamında bir açık var. Araştırma sonuçları bölgemizdeki pek çok ülkeden dijital alanda yetişmiş iş gücünün Türkiye’ye gelmek istediğini ortaya koydu. Bu da Türkiye’nin bulunduğu bölgede dijital yetenekler ve bilişim sektörü için bir toplanma noktası haline gelme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor." diye konuştu.
Yazılım uzmanlığı pozisyonu için yeni iş ilanı yayınlayan sektörler incelendiğinde, bilişim sektörünün yüzde 53 ile ilk sırada yer aldığını ifade eden Uysal, bu sektörü yüzde 5'le danışmanlık, yüzde 4'le ticaret ve hizmet, yüzde 3'le telekomünikasyon ve yüzde 2 ile de elektrik-elektronik ve finans sektörlerinin takip ettiğini anlattı.
Uysal, yazılım uzmanlarının en fazla başvuru yaptıkları sektörlere bakıldığında ise yüzde 36 ile bilişimin ilk sırada yer aldığını belirterek, diğer sektörlerin yüzde 5 ile hizmet ve danışmanlık, yüzde 4 ile finans, telekomünikasyon, üretim/endüstriyel ürünler, ticaret ve yüzde 3 ile tekstil ve elektrik-elektronik olarak sıralandığını kaydetti.
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