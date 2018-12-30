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İthalat denetim tebliğleri

FİNANS HABERLERİ  | 30.12.2018 10:43 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı, yeni yılda çeşitli alanlarda ithal edilecek ürünlere ilişkin denetimlerin koşullarını belirledi

Ticaret Bakanlığınca, yeni yılda çeşitli alanlarda ithal edilecek ürünlere yönelik yapılacak denetimlerin koşulları belirlendi.

Ticaret Bakanlığının ithalat denetimine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği, standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Söz konusu ürünler arasında tüfek, fişek, çakmak, süspansiyon amortisörü ve jant bulunuyor.

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği, atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları içeriyor. İthali uygunluk denetimine tabi atıklar arasında piller, bataryalar, eczacılık ürünleri döküntüleri, klinik atıklar, petrol yağları, şehir atıkları, asitler yer alıyor.

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği, Sağlık Bakanlığının özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tabi ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları içeriyor. Veteriner kontrollerine tabi hayvan ve ürünler arasında canlı büyükbaş hayvanlar, koyun ve keçiler, kümes hayvanları, balıklar; büyükbaş hayvanların eti, koyun ve keçi etleri yer alıyor.

Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğine uygunluğun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. İthalatta denetime tabi ürünler arasında 3 tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, plastik oyuncaklar, içleri doldurulmuş oyuncaklar, oyuncak silahlar, tekerlekli patenler, elektrikli trenler bulunuyor.

Bakanlığın ayrıca Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği, CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği, Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği, Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği, Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği, Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği, Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği, Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği, Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği ve Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği yayımlandı.

Öte yandan, Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği yürürlükten kaldırıldı. Tebliğ, bazı ürünlerin ithalatında insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyordu.

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ithalat Ticaret Bakanlığı ürün denetimi ürün güvenliği

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