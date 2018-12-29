İthalatta 2019 yılında uygulanacak gümrük vergisi oranları güncellendi.

"İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, ithalatta 2019 yılında uygulanacak gümrük vergisi oranlarında güncelleme yapıldı. İlave gümrük vergisi alınmasına yönelik "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ların uygulanmasına gelecek yıl da devam edilecek.

Söz konusu karar, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.

