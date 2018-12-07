FİNANS

İthalat rejimi kararları

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 09:10 | Son Güncelleme

Optik alet ve cihazlar ile fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar aletlerinin de aralarında bulunduğu bazı cihazların aksam ve parçalarından alınan ilave gümrük vergisi oranında değişiklik yapıldı

Optik alet ve cihazlar ile fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar aletlerinin de aralarında bulunduğu bazı cihazların aksam ve parçalardan alınan ilave gümrük vergisi oranı güncellendi.

İthalat Rejimi Kararına Ek ve İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bazı optik alet, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar aletlerinin de aralarında bulunduğu bazı cihazların aksam ve parçalarından alınan yüzde 29,8'lik ilave gümrük vergisi oranı yüzde 15 olarak değiştirildi.

Ayrıca, AB üyesi, EFTA üyesi ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları, Güney Kore, Malezya, Singapur'dan ithal edilen maden dedektörleri, tohumlarla hububatın temizlenmesi ve tasnifinde kullanılan makine ve cihazlar, oyuncak bebek için arabalar, üç tekerlekli bisikletlerin de aralarında olduğu bazı eşyaların ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

Genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler grubu ile en az gelişmiş, gelişme yolundaki ülkelerin dışında kalan ülkelerden bazı tarım ve ticaret ürünlerinin ithalinde yüzde 7 ile 30 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi alınacak. Hesaplanan toplam vergi oranı Gümrük Giriş Tarife Cetveli'nde gösterilen limitlerin yüzde 50 artırılmış düzeyini geçemeyecek, aşması durumunda ise yüzde 50 artırılmış limitler uygulanacak.

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