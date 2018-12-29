İthalat tebliğleri

Ticaret Bakanlığının 2019 yılına yönelik ithalat rejiminin uygulanmasıyla ilgili tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğlere göre, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ne (GTS) ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşyayla ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususlar düzenlendi.

Hassas ürünlerde, maktu gümrük vergileri yüzde 30 azaltıldı, nispi gümrük vergileri ise İthalat Rejimi Kararı eki II ve III sayılı listelerde "Diğer Ülkeler" sütununda belirtilen gümrük vergisi hadleri üzerinden 3,5 puan indirildi. 50 ile 63'üncü fasıllar arasında yer alan hassas ürünlerde, İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listede "Diğer Ülkeler" sütununda belirtilen gümrük vergisi hadleri üzerinden yüzde 20 indirim yapıldı.

Tercihli tarife uygulaması sonucunda nispi vergi oranlarının yüzde 1 veya daha az olması, maktu vergilerin 2 avro veya daha düşük kalması durumunda, "Gelişme Yolundaki Ülkeler" için gümrük vergisi askıya alındı.

GTS kapsamında tavizden faydalanan ülke menşeli bir eşyanın ithali, benzer ya da doğrudan rakip bir eşyanın yerli üreticisi için ciddi zorluk ya da tehdit yaratırsa ilgili ülke menşeli bu eşya için belirlenen gümrük vergisi oranı yeniden yürürlüğe konulabilecek. Bakanlıkça dış ticaretteki gelişmeler göz önüne alınarak ülke/ürün bazında tavizler kaldırılabilecek.