GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Türkiye'de ithalat normal kriterlere göre olması gerekenden fazladır. Türkiye'de üretimi yapılan birçok kaliteli ürünün ithal edildiğini görüyoruz. İthalata bağımlılığın, hatta ithalata tiryakiliğin azaltılması gerekir." dedi. Canikli, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) düzenlenen "Türkiye Ekonomisi Güncel Durum Değerlendirmesi" konulu toplantının açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gaziantep'e geldiğini, sanayi, imalat sektörü temsilcileriyle görüşmek istediklerini söyledi. Ekonomik dalgalanmadan sektörlerin ne kadar etkilendiğini tespit edeceklerini, ardından da sorunların en kısa sürede çözülmesini sağlamayı istediklerini belirten Canikli, şöyle devam etti: "Sanayi ve imalatı sıkıntıya sokacak hangi sorun olursa olsun gecikmeden çözeceğiz. Bunun için buradayız. Türkiye'de son 8-10 aydır nedenlerini hepimizin bildiği ekonomide dalgalanmalar ve problemler yaşandı. Bunlar da sanayicilerimizi çok yakından ilgilendiren gelişmeler. Para ve istihdam piyasasının yanı sıra ekonominin diğer alanlarında ekonomideki dalgalanmaya paralel olarak çok ciddi birtakım hareketler yaşandı. Çok şükür dalgalanmalar büyük oranda sakinleştirildi. Dalga ve fırtına döneminde sanayicimiz ciddi mücadele içinde oldu. Fırtına sonrasında gelinen sürecin fotoğrafını çekmek, bir hasar oluştu mu, oluştuysa çözümünü geliştirmek için bu gezimizi düzenliyoruz."

Canikli, sanayinin rekabet gücünü azaltan etkenleri daha detaylı şekilde masaya yatıracaklarını, bu anlamda finansal kaynaklara ulaşma başta olmak üzere her türlü sorunun çözümüne yönelik adımlar atacaklarını bildirdi. Son dönemlerde ithalatın azaldığını dile getiren Canikli, şunları söyledi: "Türkiye'de ithalat normal kriterlere göre olması gerekenden fazladır. Türkiye'de üretimi yapılan birçok kaliteli ürünün ithal edildiğini görüyoruz. Son aylarda cari açıkta ciddi düşüş söz konusu. Bu çok önemli bir gelişme. Bu gelişme 6-7 aydır da sürüyor. 2019 rakamları da bu süreci destekliyor. İhracatımız artarken, ithalatımız düşüyor. Buna bağlı olarak Türk ekonomisinin önemli kalemi olan cari açıkta düşme söz konusu. İthalatın azalmasına bağlı olarak cari açıkta yaşanan düşüşün nedenlerinden birisi de talepteki düşüştür. Bunu açıkça ortaya koymak gerekiyor. Yani bunun anlamı şu, yarın yeniden talep baskısı oluştuğunda talep artışı ithalatı kamçılayabilir. Bu da dış ürünlere yönelebilir. O yüzden yapının düzeltilmesi ve dönüştürülmesi gerekiyor. Yani bu gelişmeler güzel ama talep normale döndüğünde aynı eğilim devam eder mi o konuda ciddi soru işaretleri var. Geçmiş yıllarda bunu yaşadık. O nedenle ithalata bağımlılığın, hatta ithalata tiryakiliğin azaltılması gerekir."