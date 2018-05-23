İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, transmisyon kolanlarına ilişkin birim gümrük kıymeti belirlendi.

Ekonomi Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, transmisyon kolanlarından belirlenen gümrük kıymetinin altında olanların ithalatında ülke ayrımı yapılmadan ileriye yönelik gözetim uygulaması yürütülecek.

Ton başına birim gümrük kıymeti, "dış çevresi 60 santimetreyi geçen fakat 180 santimetreyi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları", "dış çevresi 180 santimetreyi geçen fakat 240 santimetreyi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları" için 20 bin dolar, "dış çevresi 60 santimetreyi geçen fakat 180 santimetreyi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları", "dış çevresi 180 santimetreyi geçen fakat 240 santimetreyi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan ( V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları" ile "diğerleri" için 7 bin 500 dolar olarak uygulanacak.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

