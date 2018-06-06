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İthalatta gözetim uygulaması

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 09:19 | Son Güncelleme

İthalatta gözetim uygulaması

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, ayçiçeği tohumunun "çerezlik" olanlarına ilişkin birim gümrük kıymeti yeniden belirlendi.

Ekonomi Bakanlığının "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ayçiçeği tohumunun "çerezlik" olanlarına yönelik birim gümrük kıymeti ton başına bin 500 dolardan 2 bin 500 dolara yükseltildi.

Daha önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış söz konusu eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin 45 gün içinde tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanının verilmesi halinde eski tebliğ hükümleri uygulanacak.

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çerezlik ayçiçek tohumu Ekonomi Bakanlığı İthalatta Gözetim Uygulaması resmi gazete

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