İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, seramik ürünlerin yüzeyini kaplayan sırların ana maddesi "frit"in ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 0,6 dolar olarak belirlendi.

Ekonomi Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, seramik ürünlerin yüzeyini kaplayan sırların ana maddesi olan "frit" ithalatında, birim gümrük kıymeti kilogram başına 0,6 dolar olarak tespit edildi.

Söz konusu eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilecek. Gözetim belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ekonomi Bakanlığının internet sitesinden elektronik imzayla yapılacak. Ayrıca e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de başvurulabilecek.

Başvuru ya da inceleme aşamasında, bilgi ve belgelerde eksiklik veya gerçeğe aykırılık bulunursa bunlar giderilinceye kadar gözetim belgesi düzenlenmeyecek. Belgeler, 6 ay geçerli olacak.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

