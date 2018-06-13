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İthalatta gözetim uygulaması

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 09:37 | Son Güncelleme

İthalatta gözetim uygulaması

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, asansör ekipmanlarına ilişkin birim gümrük kıymeti belirlendi.

Ekonomi Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, asansör ekipmanlarına ilişkin belirlenen gümrük kıymetinin altında olanların ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulaması yürütülecek.

Kilogram başına birim gümrük kıymeti, "Boyu 1 metre ve üzeri asansör ışık perdesi (boy fotoseli)" olanlar için kilogram başına 25 dolar, "asansör kılavuz rayları" için 1 dolar, "Diğerleri" için 4 dolar oldu.

Söz konusu eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilecek. A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen ve Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülke menşeli eşyanın ithalatında gözetim belgesi aranmayacak.

Öte yandan, Bakanlığın, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bazı aküler için uygulanan gözetim uygulamasında değişikliğe gidildi. Söz konusu eşyanın artık A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmesi ve AB'ye üye ülke menşeli olması durumunda ithalatında gözetim belgesi aranmayacak.

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