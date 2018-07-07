İthalatta gözetim uygulaması

Bağ ve bahçıvan makası, pens, kerpeten, çekiç, rende, keski ve tornavida gibi aletlerin ithalatı gözetime tabi tutulacak.

Ekonomi Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, bağ ve bahçıvan makasları, pensler, kerpetenler, tenekeci makasları ve benzeri aletler, ağzı sabit olanlar, ağzı ayarlanabilir olanlar, çekiçler, rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri kesici aletler, tornavidalar, perakende satış için hazırlanmış takım halindeki aletlerle diğerlerine ilişkin kilogram başına 20 doların altında gümrük kıymeti olanların ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulaması yürütülecek.

Söz konusu eşyalar ancak Ekonomi Bakanlığınca düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilecek. Gözetim Belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.

Öte yandan, Bakanlığın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, genel sekreter ve yardımcılarına, genel sekreterliğin bulunduğu coğrafi bölge ve şehir gözetilmek suretiyle devlet memurları için uygulanan cari memur maaş katsayısının 26 bin 500 gösterge rakamıyla çarpılmasıyla elde edilecek tutardan fazla olmamak kaydıyla aylık makam tazminatı ödenecek. Makam tazminatına ilişkin usul ve esaslar TİM tarafından belirlenecek.

