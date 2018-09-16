İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, debriyajlar ile aksam ve parçalarına ilişkin birim gümrük kıymeti belirlendi.
Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğe göre, debriyajlar ile aksam ve parçalarına ilişkin belirlenen gümrük kıymetinin altında olanların ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulaması yürütülecek.
Bu kapsamda, kilogram başına birim gümrük kıymeti debriyajlar için 9 dolar olarak belirlendi. Aksam ve parçalardan debriyaj diski ve baskı komplesi için 9 dolar, diğerleri için 2 dolar birim gümrük kıymeti uygulanacak.
Söz konusu ürünler, Ticaret Bakanlığınca düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilecek. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak.
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