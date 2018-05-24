FİNANS

İthalatta haksız rekabet önlemleri

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 09:04 | Son Güncelleme

Çin menşeli "granit" ithalatında ton başına 174 dolarlık dampinge karşı önlem sürecek

Çin menşeli "granit" ithalatında dampinge karşı önlem, ton başına 174 dolar olarak uygulanmaya devam edilecek.

Ekonomi Bakanlığının ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli "granit" ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı. Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında dampinge karşı önlemin ton başına 174 dolar olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Öte yandan, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayıyla yerli üretici firmalar tarafından desteklenen başvuruya istinaden, Çin menşeli "poliesterlerden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)" için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
damping granit İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

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