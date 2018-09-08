İthalatta haksız rekabet önlemleri

Yapılan soruşturma kapsamında, mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden tekrarlaması ihtimali belirlendi. Bu nedenle dampinge karşı önlemlerin devamı kararlaştırıldı.

Tayland menşeli "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve iplerin" ithalatını yapan firmalara karşı uygulanan dampinge karşı önlemler de devam edecek.

Soruşturma sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı. Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında dampinge karşı önlemlerin devamına karar verildi.

Buna göre, Çin Tayvanı ve Hindistan menşeli "poliesterlerden tekstüre iplik" ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Öte yandan, Türk Demirdöküm Fabrikaları AŞ tarafından yapılan ve Baymak Mak. San. ve Tic. AŞ, Emas Makina Sanayi AŞ ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi Tic. AŞ firmalarınca desteklenen başvuruya istinaden Çin, İtalya ve Sırbistan menşeli "Diğerleri (Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısı)" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e göre ise daha önce Çin'den ithal edilen "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucata (giyim için olanlar)" uygulanan dampinge karşı önlem, Filipinler'den ithal edilen söz konusu ürün için de geçerli olacak.

