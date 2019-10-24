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İthalatta haksız rekabete karşı soruşturma

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 09:32 | Son Güncelleme

İthalatta haksız rekabete karşı soruşturma

Tayland menşeli bazı cam elyafı takviye malzemeleri ithalatında önlemlerin etkisiz kılınması şüphesine karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, daha önce Çin menşeli bazı cam elyafı takviye malzemelerinin ithalatında dampinge karşı kesin önlem oranlarının CIF bedelinin yüzde 24,50'si ve yüzde 35,75'i olmak üzere yeniden belirlendiği hatırlatıldı.

Yapılan inceleme sonucunda, Tayland menşeli cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar ile taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç) tanımlı eşya için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Bakanlığın yayımlanarak yürürlüğe giren bir diğer İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğine göre de Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Çin, Endonezya, Malezya, Tayvan, İspanya, İtalya, Yunanistan, Tayland ve Hindistan menşeli menteşe, sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin Güney Kore ve Makedonya üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiası Bakanlıkça değerlendirildi.

Başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucu Güney Kore ve Makedonya menşeli,"menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ile nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)", "sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya" için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması kararlaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cam elyafı takviye malzemeleri İthalatta Haksız Rekabet Ticaret Bakanlığı

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