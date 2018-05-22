İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

Ekonomi Bakanlığınca, Çin menşeli kontrplak ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlemin devamına karar verildi.

Bakanlığın, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin iki tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlk tebliğe göre, Çin menşeli kontrplak ithaline ilişkin soruşturmada, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildi. Bu nedenle söz konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin Çin'den ithalatta tüm firmalar için metreküp başına 140 dolar olarak devam etmesi kararlaştırıldı.

İkinci tebliğe göre de İran menşeli gümrük tarife istatistik pozisyonunda "diğerleri" olarak sınıflandırılan plastik mamullerine ilişkin yerli üretici Aschem Petrokimya Sanayi AŞ tarafından yapılan başvuruya istinaden söz konusu ürüne yönelik damping soruşturması açıldı.

