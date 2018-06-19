İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

Ekonomi Bakanlığınca, İran menşeli granit ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ekonomi Bakanlığının ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İran menşeli veya bu ülke çıkışlı granit ithalatında, ton başına 174 dolar dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

Gazlı fırın ve ocaklarda kullanılan Çin menşeli ateşleyici sistemlerin ithalatında CIF bedelinin yüzde 24,55'i oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Mısır menşeli kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri ithalatında uygulanan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açıldı.

