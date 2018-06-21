FİNANS

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 09:45 | Son Güncelleme

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

Ekonomi Bakanlığınca, Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Tayvan, Tayland ve Vietnam menşeli "poliesterlerden kısmen çekimli iplik" ithalatında kesin önlem uygulaması kararlaştırıldı.

Ekonomi Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Tayvan, Tayland ve Vietnam menşeli poliesterlerden kısmen çekimli iplik ürününe yönelik başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma tamamlandı.

Söz konusu ürünün ithalatında gerçekleşen önemli düzeydeki artışın, poliesterlerden tekstüre ipliğe ilişkin yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin yerli üretim dalı üzerindeki iyileştirici etkisini azalttığı belirlendi.

Bu kapsamda, Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Tayvan, Tayland ve Vietnam menşeli poliesterlerden kısmen çekimli ipliklerin ithalatında CIF bedelinin (mal bedeli, navlun ve sigorta) yüzde 2,45'i ile 8'i arasında değişen oranlarda kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

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Ekonomi Bakanlığı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi resmi gazete

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