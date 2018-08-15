FİNANS

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 11:32 | Son Güncelleme

Çin, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli bazı ürünlerin ithalatında dampinge karşı uygulanan önlemler, 2019'un ilk yarısında sona erecek

Çin, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli bazı ürünlerin ithalatında dampinge karşı uygulanan önlemler, 2019'un ilk yarısında son bulacak.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dampinge karşı uygulanan önlemlerin, dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde, Çin menşeli battaniyeler ve örme mensucatlar için 23 Ocak 2019'da, sentetik ve suni filament iplikleri için 27 Mart 2019'da, çakmaklar için 26 Nisan 2019'da ve laminat parkeler için 3 Mayıs 2019'da sona ermesi kararlaştırıldı.

Malezya, Pakistan Tayland ve Vietnam menşeli sentetik ve suni devamsız lifler için uygulanan dampinge karşı önlem de 8 Nisan 2019'da son bulacak.

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İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi resmi gazete Ticaret Bakanlığı

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