İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

Çin menşeli bazı tuğla ürünlerinin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.
Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle Çin menşeli "kromit ateş tuğlalar", "magnezit ateş tuğlalar", "krom magnezit ateş tuğlalar" ve "magnezit, dolomit veya kromit içerenler (dolomit içerenler hariç, magnezyum oksit esaslı, 3 milimetre ile 30 milimetre arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç)" ürününe yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması sonucunda alınan karar yürürlüğe konuldu.
Soruşturmayla uygulanmakta olan önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı. Bu çerçevede, söz konusu ürün için devrede olan dampinge karşı önlemin mevcut haliyle sürmesine karar verildi.
Söz konusu ürünler için ton başına 145 dolar dampinge karşı önlem uygulanmasına devam edilecek.
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