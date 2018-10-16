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İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 09:06 | Son Güncelleme

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

Nepal ve Bangladeş menşeli "sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler" ithalatına yönelik başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma tamamlandı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Nepal ve Bangladeş menşeli "sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler" ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma tamamlandı.

Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, Nepal menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı ihraç eden Jagdamba Spinning Mills Pvt. Ltd., Triveni Spinning Mills Pvt. Ltd. ve Reliance Spinning Mills Ltd. firmalarının üretici niteliğini haiz olduğu ve halihazırda bahis konusu eşyanın ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemleri etkisiz kılmadığı sonucuna ulaşıldı. Söz konusu firmaların Nepal'den gerçekleştirilen ithalatın tamamına yakınını gerçekleştirdiği de dikkate alınarak soruşturma konusu ürünün tabi olduğu dampinge karşı önlemlerin Nepal'e teşmil edilmemesine karar verildi.

Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, Bangladeş menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ürün için yürürlükteki dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına ve Well Mart Ltd (Textile unit) firması dışındaki firmalara kilogram başına 0,80 dolar dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasına karar verildi.

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalat için dampinge karşı önlemde ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerli olacak.

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İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi resmi gazete

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