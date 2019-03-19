İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

Güney Kore menşeli bazı kimyasal ürünlerin ithalatında uygulanan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Meltem Kimya ve Teks. San. İth. İhr. ve Tic. AŞ ve Leba Sanayi Ürünleri İth. İhr. ve Paz. AŞ firmalarının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında yaptığı başvuru üzerine yapılan incelemeler sonucu, Güney Kore menşeli "Diğerleri" tanımlı muhtelif kimyasal ürünlerin ithalatında uygulanan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma yürütülmesi kararlaştırıldı.

