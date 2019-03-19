FİNANS

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 09:12 | Son Güncelleme

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

Güney Kore menşeli bazı kimyasal ürünlerin ithalatında uygulanan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Meltem Kimya ve Teks. San. İth. İhr. ve Tic. AŞ ve Leba Sanayi Ürünleri İth. İhr. ve Paz. AŞ firmalarının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında yaptığı başvuru üzerine yapılan incelemeler sonucu, Güney Kore menşeli "Diğerleri" tanımlı muhtelif kimyasal ürünlerin ithalatında uygulanan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma yürütülmesi kararlaştırıldı.

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İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi resmi gazete Ticaret Bakanlığı

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