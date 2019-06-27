FİNANS

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 09:07 | Son Güncelleme

Çin menşeli "gazla çalışan anında su ısıtıcılar" ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı

Çin menşeli "gazla çalışan anında su ısıtıcılar" ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli "gazla çalışan anında su ısıtıcılar" ithalatında mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünlerin yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen süre içinde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuruyla nihai gözden geçirme soruşturmasının açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştu.

Söz konusu ilanın ardından yerli üretici tarafından önlem konusu ürüne yönelik iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde, dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu anlaşıldı.

Böylece, Çin menşeli "gazla çalışan anında su ısıtıcılar" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

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