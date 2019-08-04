İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğler

Çin ve Tayland menşeli "yalnız plastikten mamul emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri"nin ithalatına yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, "yalnız plastikten mamul emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri"ne yönelik yapılan inceleme sonucunda, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararıyla Çin ve Tayland menşeli ürünlerin ithalatına yönelik olarak damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Ayrıca, kurulun kararıyla Çin, Hindistan ve Malezya menşeli "diğerleri, poliesterlerden" başlığı altındaki ipliklere yönelik yapılan inceleme sonucunda, yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Kurul kararıyla, incelemeler sonucunda Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli "poliesterlerden tekstüre iplikler" ürününe yönelik de nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.