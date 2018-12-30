FİNANS

İthalatta koruma önlemleri

FİNANS HABERLERİ  | 30.12.2018 10:09 | Son Güncelleme

İthalatta koruma önlemleri

Ticaret Bakanlığınca, naylon veya diğer poliamid ürünlerinin ithalatında geçici koruma önlemleri alındı.

Ticaret Bakanlığının, "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğde sentetik filament iplikleri ürün grubunda yer alan çeşitli naylon veya diğer poliamid ürünlerinin ithalatının seyrinin ve gerçekleşme koşullarının ilgili ürünlerin yerli üreticileri üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidine yol açıp açmadığının tespit edilmesi amacıyla ilgili ürünlerin ithalatında bir korunma önlemi soruşturması açılması ve yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi hedeflendi.

Tebliğe göre, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu eşyanın ithalatında İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması açılmasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verdi.

Soruşturma, 9 ay içinde tamamlacak, gerekli hallerde bu süre 6 ay uzatılabilecek.

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