İthalatta korunma önlemi

Kore Cumhuriyeti menşeli "polietilen tereftalat" ürününün ithalatında 2 yıl ek mali yükümlülük uygulanacak.

Kore Cumhuriyeti Menşeli Polietilen Tereftalat İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, Kore Cumhuriyeti menşeli "polietilen tereftalat" ürününün ithalatı için iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde yürütülen korunma önlemi soruşturmasına ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

Buna göre, söz konusu eşyanın ithalatında 2 yıl korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacak.

Söz konusu ürün için ilk yıl yüzde 6,5, ikinci yıl yüzde 6 ek mali yükümlülük devrede olacak. Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, bu kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreyi kapsayacak.

Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek ve genel bütçeye irat kaydedilecek.

Ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında, noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanacak.

