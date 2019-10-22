FİNANS

İthalatta korunma önlemleri

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 09:39 | Son Güncelleme

Naylon veya diğer poliamidlerden iplik ithalatına korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük getirildi

Naylon veya diğer poliamidlerden iplik ithalatına korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacak.

Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ürünlerin ithalatına korunma önlemi olarak 3 yıl süreyle kilogram başına 0,30 ile 0,08 dolar arasında değişen tutarlarda ek mali yükümlülük getirildi.

Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek.

Kararla Türk cumhuriyetleri, Balkan ülkeleriyle Filistin, Meksika, Moldova ve Pakistan'ın aralarında bulunduğu 141 ülke ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı da açıldı.

Tarife kontenjanı miktarı ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde söz konusu ülke ve bölge menşeli eşya için toplam 2 bin 986 ton olarak belirlendi. Buna karşın, her bir ülke veya gümrük bölgeli menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 995 tonu geçemeyecek.

Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Konuya ilişkin tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

- Diş fırçası ithalatında korunma önlemi

Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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RG-Naylon ve diğer poliamidlerden iplik ithalatında korunma önlemiRG-Naylon ve diğer poliamidlerden iplik ithalatında korunma önlemi
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