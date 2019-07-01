İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı Tebliği

Bazı kimyasallar ve akümülatörlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının başvuru ve dağıtımı ile kullanım usul ve esasları belirlendi.

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle bazı kimyasallar ve akümülatörlerin ithalatı için açılan tarife kontenjanlarının başvuru ve dağıtım yöntemi ile kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Bu kapsamda, vinil asetat için 7 bin 500 ton, epsilon-kaprolakton için 400 ton, sodyum poliakrilat için 20 bin ton, tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol için 400 ton, sükroz-gliserol ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol için 3 bin 500 ton tarife kontenjanı belirlendi.

Öte yandan, mahsus nikel-metal hidrit bataryaların montajında traktörlerin imalinde kullanılmaya mahsus akümülatörlerde 92 bin 500, yazar kasaların imalinde kullanılan yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer pillerde 50 bin ve hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar imalinde kullanılan lityum-iyon akümülatörler için 1 milyon 250 bin adet tarife kontenjanı tespit edildi.

Düzenlenecek ithal lisansları 15 Şubat 2020'ye kadar geçerli olacak ve ithal lisansı üçüncü kişilere devredilemeyecek.

