İthalatta tarife kontenjanı

Bazı kimyasalların ithalatı için açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, üretimlerinde sadece söz konusu kimyasalı ham madde veya ara malı olarak kullanan sanayicilere gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığının, bazı sanayi ürünlerinin ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımını, yöntemini, başvurularının usul ve esaslarını belirleyen "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ"leri 1 Ocak'ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aralarında asetik asit, reçine asitleri, titanyum oksit ve tungsten içeren katalizör gibi kimyasallarla çamaşır ve bulaşık makinelerinin aksam ve parçalarının üretiminde kullanılan bazı kimyasalların ithalatında belirlenen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı ham madde veya ara malı olarak üretiminde kullanan sanayicilere "talep toplama" yöntemiyle yapılacak.

Tarife kontenjanından faydalanmak isteyen sanayiciler, tebliğin yayımını takip eden 10 gün içinde Ticaret Bakanlığının internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) başvuru yapacak.