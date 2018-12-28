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İthalatta tarife kontenjanı

FİNANS HABERLERİ  | 28.12.2018 10:10 | Son Güncelleme

Bazı kimyasalların ithalatı için açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, üretimlerinde sadece bunları ham madde veya ara malı olarak kullanan sanayicilere yapılacak

Bazı kimyasalların ithalatı için açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, üretimlerinde sadece söz konusu kimyasalı ham madde veya ara malı olarak kullanan sanayicilere gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığının, bazı sanayi ürünlerinin ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımını, yöntemini, başvurularının usul ve esaslarını belirleyen "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ"leri 1 Ocak'ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aralarında asetik asit, reçine asitleri, titanyum oksit ve tungsten içeren katalizör gibi kimyasallarla çamaşır ve bulaşık makinelerinin aksam ve parçalarının üretiminde kullanılan bazı kimyasalların ithalatında belirlenen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı ham madde veya ara malı olarak üretiminde kullanan sanayicilere "talep toplama" yöntemiyle yapılacak.

Tarife kontenjanından faydalanmak isteyen sanayiciler, tebliğin yayımını takip eden 10 gün içinde Ticaret Bakanlığının internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) başvuru yapacak.

Birden fazla eşya için müracaatta bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı başvuru yapması gerekecek.

Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış tarife kontenjanı miktarıyla eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda taleplerin tamamı karşılanacak.

Talep edilen miktarın açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içinde serbest dolaşıma girebilecek. Düzenlenecek ithal lisansları 15 Şubat 2020'ye kadar geçerli olacak.

Yürürlükten kaldırılan önceki tebliğler kapsamında alınmış ithal lisanslarının süresi 15 Şubat 2019'da dolacak.

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