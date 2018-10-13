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İTHİB’den tekstil mühendisliği öğrencilerine burs ve iş

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 14:02 | Son Güncelleme

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), tekstil ve hammaddeleri sektöründe kalifiye mühendis açığını kapatlmak amacıyla, 2019 yılından itibaren tekstil mühendisliği öğrencilerine öğrenim bursu ve iş garantisi verecek.

İTHİB’den tekstil mühendisliği öğrencilerine burs ve iş

İstanbul, 13 Ekim (DHA) - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), tekstil ve hammaddeleri sektöründe kalifiye mühendis açığını kapatlmak amacıyla, 2019 yılından itibaren tekstil mühendisliği öğrencilerine öğrenim bursu ve iş garantisi verecek.
İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, "Üniversitelerdeki tekstil mühendisliği bölümünün yıllardır kan kaybeden bir bölüm. Hal böyleyken sektörde tekstil mühendislerinin iş bulamama gibi bir sorunu olmamakla beraber, sektöründe de tekstil mühendislerine ihtiyacı her geçen gün artıyor. Hem kaliteyi hem de kontenjanları artırma adına burs ve iş garantisi programı başlattık. Önümüzdeki yıl devreye girecek. Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) ile iş birliği yaptık. Öğrenciye iş garantisi ve başarı derecesine göre öğrenim hayatı boyunca burs vereceğiz. Öğrenciler, sekiz dönemin yedi dönemini okulda bir dönemini sanayide geçirecek. Başarılı ise iş yerinde devam etme imkanı olacak. Sektör olarak geleceğe umutla bakıyoruz. Cari açığı daha fazla kapatabilmek adına kalifiye mühendislere ihtiyacımız var" dedi.
"Tersine Göç" projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Öksüz, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde işsizlik parası alıp evde oturan birçok genç var. İşsizlik parası 600-700 lira, işsizlik parası değil asgari ücret alsınlar ve çalışsınlar. Devlet işsizlik parasını vermeye devam etsin, işveren de üstünü tamamlasın. Türkiye'nin ve sektörün buna ihtiyacı var. Bizim amacımız gençleri çalışmaya yönlendirmek. Bununla ilgili bu ay içerisinde bakanlıklarla görüşmeleri yapacağız. Bu proje aynı zamanda ülkede olan iç göçü de azaltacak. Projemizin kadın istihdamının da önünü açacağını düşünüyoruz. "Tersine Göç" projesi için Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile görüşmeler yapacağız ve bu projeyi Ticaret Bakanlığına da sunacağız” dedi.
Öksüz, tekstil ve hammaddeleri olarak konfeksiyonun ham maddesini ürettiklerini anımsatarak, "Dolaylı ihracatı da katarsak 20 milyar dolar ihracat potansiyelimiz var. Eylül ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler içerisinde Almanya ilk sırada. Daha sonra İngiltere, İtalya ve ABD geliyor. Bizim ana pazarımız Avrupa’dır. ABD’ye ihracatta her türlü zorluk içerisinde bile yüzde 2.0 artışımız var" dedi.
Cari açığın kapanmasına her yıl 15 milyar dolar katkı yapan bir sektöre sahip olduklarını belirten Öksüz, Türkiye için dış ticaret açığını azaltmanın önemli olduğunu, bunun için de ihracatı artırmanın önemli olduğunu söyledi. Ayrıca 2019 yılı içerisinde kumaş fuarı gerçekleştirmeyi ve ticari heyet organizasyonu da yapmayı düşündüklerini vurgulayan Öksüz, müşteri odaklı ticari heyetler gerçekleştireceklerini, bu şekilde daha hızlı sonuç alınacağına inandıklarını söyledi.

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